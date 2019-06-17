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Последствия непогоды: на западе обесточивания, на востоке - поврежденные крыши

Понедельник, 17 июня 2019, 09:25

В результате осложнения погодных условий в Луганской области в г.Сватово повреждена крыша школы на площади 1500 кв. м., частично повреждены крыши в 14 жилых домах.

Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Пострадавших в результате непогоды нет.

Кроме того, в ночь на 17 июня в результате грозы с ветром и дождем обесточены 107 населенных пунктов: два - на Луганщине, на Львовщине - 67 и на Закарпатье - 38.

В ГСЧС напомнили, что высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве, по прогнозу Гидрометцентра, а также жаркий характер погоды сохранятся в столице до 18 июня.

По прогнозам Укргидрометцентра, в понедельник в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, а по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

 

Украинская правда
Темы: погода
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