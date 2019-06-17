Зеленський приїхав з офіційним візитом у Париж

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Понеділок, 17 червня 2019, 12:27

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа з одноденним офіційним візитом.

Відповідно до програми візиту, після прибуття глава держави відвідає найбільший у світі кампус стартапів "Station F", відкритий президентом Франції у червні 2017 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Передбачається, що на території "Station F" Зеленський спілкуватиметься з українськими стартаперами.

У другій половині 17 червня відбудеться офіційна церемонія зустрічі Зеленського з дружиною французькою стороною.

Близько 15:30 за місцевим часом у Єлисейському палаці заплановано зустріч президента Франції Еммануеля Макрона і Зеленського, о 16:30 заплановано спільну прес-конференцію президентів.

Очікується, що Зеленський також відвідає Сенат Франції, а ввечері понеділка вилетить до Німеччини для зустрічі з канцлером Ангелою Меркель, яка запланована на 18 червня.

Нагадаємо, 

  • 17-18 червня президент України Володимир Зеленський відвідає Париж та Берлін, де зустрінеться з президентом Франції та канцлером Німеччини.
  • На 19 червня у Мінську заплановано проведення засідання тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

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Теми: Зеленський президент Франція


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