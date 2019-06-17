Зеленський приїхав з офіційним візитом у Париж
Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа з одноденним офіційним візитом.
Відповідно до програми візиту, після прибуття глава держави відвідає найбільший у світі кампус стартапів "Station F", відкритий президентом Франції у червні 2017 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Передбачається, що на території "Station F" Зеленський спілкуватиметься з українськими стартаперами.
Ласкаво просимо до Парижу Пане Президенте @ZelenskyyUa ! @APUkraine pic.twitter.com/B2Yu5R4hNa— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 17 червня 2019 р.
У другій половині 17 червня відбудеться офіційна церемонія зустрічі Зеленського з дружиною французькою стороною.
Близько 15:30 за місцевим часом у Єлисейському палаці заплановано зустріч президента Франції Еммануеля Макрона і Зеленського, о 16:30 заплановано спільну прес-конференцію президентів.
Очікується, що Зеленський також відвідає Сенат Франції, а ввечері понеділка вилетить до Німеччини для зустрічі з канцлером Ангелою Меркель, яка запланована на 18 червня.
Нагадаємо,
- 17-18 червня президент України Володимир Зеленський відвідає Париж та Берлін, де зустрінеться з президентом Франції та канцлером Німеччини.
- На 19 червня у Мінську заплановано проведення засідання тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.