Зеленский приехал с официальным визитом в Париж
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом.
Согласно программе визита, по прибытии глава государства посетит самый большой в мире кампус стартапов "Station F", открытый президентом Франции в июне 2017 года, сообщает Интерфакс-Украина.
На территории "Station F" предусмотрено общение Зеленского с украинскими стартаперами.
Ласкаво просимо до Парижу Пане Президенте @ZelenskyyUa ! @APUkraine pic.twitter.com/B2Yu5R4hNa— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 17 червня 2019 р.
Во второй половине 17 июня состоится официальная церемония встречи Зеленского с супругой французской стороной.
Около 15:30 по местному времени в Елисейском дворце запланировала встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского, в 16:30 запланирована совместная пресс-конференция президентов.
Ожидается, что Зеленский также посетит Сенат Франции, а вечером понедельника вылетит в Германию для встречи с канцлером Ангелой Меркель, которая запланирована на 18 июня.
Напомним,
- 17-18 июня президент Украины Владимир Зеленский посетит Париж и Берлин, где встретится с президентом Франции и канцлером Германии.
- На 19 июня в Минске запланировано проведение заседания ТКГ по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.
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