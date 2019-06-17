Зеленский приехал с официальным визитом в Париж

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Понедельник, 17 июня 2019, 12:27

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом.

Согласно программе визита, по прибытии глава государства посетит самый большой в мире кампус стартапов "Station F", открытый президентом Франции в июне 2017 года, сообщает Интерфакс-Украина.

На территории "Station F" предусмотрено общение Зеленского с украинскими стартаперами. 

Во второй половине 17 июня состоится официальная церемония встречи Зеленского с супругой французской стороной.

Около 15:30 по местному времени в Елисейском дворце запланировала встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского, в 16:30 запланирована совместная пресс-конференция президентов.

Ожидается, что Зеленский также посетит Сенат Франции, а вечером понедельника вылетит в Германию для встречи с канцлером Ангелой Меркель, которая запланирована на 18 июня.

Напомним,

  • 17-18 июня президент Украины Владимир Зеленский посетит Париж и Берлин, где встретится с президентом Франции и канцлером Германии.
  • На 19 июня в Минске запланировано проведение заседания ТКГ по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.

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Темы: Зеленский президент Франция


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