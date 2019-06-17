Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский приехал с официальным визитом в Париж

Понедельник, 17 июня 2019, 12:27
Зеленский приехал с официальным визитом в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом.

Согласно программе визита, по прибытии глава государства посетит самый большой в мире кампус стартапов "Station F", открытый президентом Франции в июне 2017 года, сообщает Интерфакс-Украина.

На территории "Station F" предусмотрено общение Зеленского с украинскими стартаперами. 

Во второй половине 17 июня состоится официальная церемония встречи Зеленского с супругой французской стороной.

Около 15:30 по местному времени в Елисейском дворце запланировала встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского, в 16:30 запланирована совместная пресс-конференция президентов.

Ожидается, что Зеленский также посетит Сенат Франции, а вечером понедельника вылетит в Германию для встречи с канцлером Ангелой Меркель, которая запланирована на 18 июня.

Напомним,

  • 17-18 июня президент Украины Владимир Зеленский посетит Париж и Берлин, где встретится с президентом Франции и канцлером Германии.
  • На 19 июня в Минске запланировано проведение заседания ТКГ по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийпрезидентФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Байден запланировал встречи с Зеленским и Эрдоганом в Вильнюсе - СМИ
Формулировка решения саммита НАТО по Украине еще согласовывается - Зеленский
Зеленский подтвердил, что приедет на саммит НАТО в Вильнюсе
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: