Зеленский приехал с официальным визитом в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом.

Согласно программе визита, по прибытии глава государства посетит самый большой в мире кампус стартапов "Station F", открытый президентом Франции в июне 2017 года, сообщает Интерфакс-Украина.

На территории "Station F" предусмотрено общение Зеленского с украинскими стартаперами.

Во второй половине 17 июня состоится официальная церемония встречи Зеленского с супругой французской стороной.

Около 15:30 по местному времени в Елисейском дворце запланировала встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского, в 16:30 запланирована совместная пресс-конференция президентов.

Ожидается, что Зеленский также посетит Сенат Франции, а вечером понедельника вылетит в Германию для встречи с канцлером Ангелой Меркель, которая запланирована на 18 июня.

Напомним,