Зеленський відвідав найбільший у Європі стартап-комплекс

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Понеділок, 17 червня 2019, 13:59

Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Парижа з одноденним офіційним візитом, відвідав найбільший у світі кампус стартапів Station F, відкритий президентом Франції у червні 2017 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Маючи майже 1000 проектів із 50 країн, Station F у Парижі є найбільшим стартап-комплексом у Європі.

"Це магніт для талановитої молоді, що творить наше спільне майбутнє. Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома", – сказав Зеленський під час візиту.

На фото поруч із Зеленським присутні зовнішньополітичний радник Вадим Пристайко, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон та секретар РНБО Олександр Данилюк.

Завжди було уявлення у всіх в світі, що Україна - це, насамперед, сільське господарство, шахти, металурги, а туристи завжди говорили, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом, але є й інші цифри, які говорять про те, що IT-індустрія, IT-технології та компанії дуже швидко розвиваються в Україні", - сказав глава держави, повідомляє  "Інтерфакс-Україна".

За словами Зеленського, понад 4% ВВП України зараз формується через IT-індустрію. "У нас в Україні близько 150 тис. айтішників, стартаперів. Я думаю, що ми будемо розвиватися в цьому напрямку", - зазначив він.

Президент підкреслив, що йому дуже близька тема інновацій. 

"Тому що я вирішив йти в політику, щоб боротися з корупцією як з однією з головних проблем. А для цього потрібні інновації, діджитал. Наша ідея в тому, щоб зробити "країну в смартфоні", і зараз ми збираємо потужних молодих людей, зі світлим поглядом, і працюємо над цією програмою", - заявив Зеленський. 

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Теми: Зеленський


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