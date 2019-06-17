Зеленський відвідав найбільший у Європі стартап-комплекс

Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Парижа з одноденним офіційним візитом, відвідав найбільший у світі кампус стартапів Station F, відкритий президентом Франції у червні 2017 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Маючи майже 1000 проектів із 50 країн, Station F у Парижі є найбільшим стартап-комплексом у Європі.

"Це магніт для талановитої молоді, що творить наше спільне майбутнє. Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома", – сказав Зеленський під час візиту.

Маючи майже 1000 проектів із 50 країн, @joinstationf у Парижі є найбільшим стартап-комплексом у Європі. «Це магніт для талановитої молоді, що творить наше спільне майбутнє, – сказав @ZelenskyyUA під час візиту. – Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома». pic.twitter.com/69Yuut6gmE — APU (@APUkraine) 17 червня 2019 р.

На фото поруч із Зеленським присутні зовнішньополітичний радник Вадим Пристайко, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон та секретар РНБО Олександр Данилюк. Завжди було уявлення у всіх в світі, що Україна - це, насамперед, сільське господарство, шахти, металурги, а туристи завжди говорили, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом, але є й інші цифри, які говорять про те, що IT-індустрія, IT-технології та компанії дуже швидко розвиваються в Україні", - сказав глава держави, повідомляє "Інтерфакс-Україна". За словами Зеленського, понад 4% ВВП України зараз формується через IT-індустрію. "У нас в Україні близько 150 тис. айтішників, стартаперів. Я думаю, що ми будемо розвиватися в цьому напрямку", - зазначив він. «Цифрові рішення – пріоритет нашого розвитку. Торік частка ІТ-індустрії в українській економіці становила 4% ВВП, а експорт інформаційних послуг до Франції зріс на 1,5%», – зазначив @ZelenskyyUA під час відвідин @joinstationf у Парижі, заохочуючи розвивати ІТ-індустрію. pic.twitter.com/xDC9pL8emA — APU (@APUkraine) 17 червня 2019 р.