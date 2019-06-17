Зеленский посетил крупнейший в Европе стартап-комплекс

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Понедельник, 17 июня 2019, 13:59

Президент Украины Владимир Зеленский, прибыв в Париж с однодневным официальным визитом, посетил крупнейший в мире кампус стартапов Station F, открытый президентом Франции в июне 2017 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Имея почти 1000 проектов из 50 стран, Station F в Париже является крупнейшим стартап-комплексом в Европе.

"Это магнит для талантливой молодежи, которая создает наше общее будущее. Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома", - сказал Зеленский во время визита.

На фото рядом с Зеленским присутствуют внешнеполитический советник Вадим Пристайко, посол Франции в Украине Изабель Дюмон и секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается наши брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - сказал глава государства, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Зеленского, более 4% ВВП Украины сейчас формируется через IT-индустрию. "У нас в Украине около 150 тыс. айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении", - отметил он.


Президент подчеркнул, что ему очень близка тема инноваций.
"Потому что я решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией как с одной из главных проблем. А для этого нужны инновации, диджитал. Наша идея в том, чтобы сделать "страну в смартфоне", и сейчас мы собираем мощных молодых людей, со светлым взглядом, и работаем над этой программой", - заявил Зеленский.  

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Темы: Зеленский


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