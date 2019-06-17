У Кремлі побачили ознаки кібервійни США проти РФ
У Москві вбачають ознаки кібервійни щодо РФ у разі, якщо держструктури США здійснюють хакерські атаки на російські енергосистеми, не інформуючи про це президента США Дональда Трампа.
Про це 17 червня заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише російський "Інтерфакс".
Коментуючи публікацію у The New York Times, Пєсков нагадав, що Трамп "категоричним чином" спростував дані, наведені у публікації.
"Якщо допустити, що якісь державні відомства займаються цим, не інформуючи про це главу держави, то, безумовно, ця інформація свідчить про гіпотетичну можливість усіх ознак кібервійни, кібервоєнних дій щодо РФ", - заявив Пєсков.
Він додав, що президент РФ "неодноразово закликав до міжнародної співпраці для спільної протидії будь-яким проявам кіберзлочинності".
"На жаль, американські партнери на ці наші пропозиції ніяк не відгукнулися", - зазначив спікер Путіна.
Також він заявив, що стратегічні галузі російської економіки "неодноразово зазнавали і зазнають кібератак з-за кордону", а відповідні відомства, за його словами, "ведуть з цим боротьбу".
Нагадаємо,
- У публікації The New York Times з посиланням на колишніх та діючих чиновників Білого дому було оприлюднено інформацію про те, що адміністрація США активізувала спроби впровадити шкідливе ПЗ у комп'ютерні системи, які відповідають за енергозабезпечення Росії.
- У свою чергу президент США Дональд Трамп відреагував на публікацію видання, назвавши її "зрадою" і "неправдою".