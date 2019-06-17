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У Кремлі побачили ознаки кібервійни США проти РФ

Понеділок, 17 червня 2019, 14:22

У Москві вбачають ознаки кібервійни щодо РФ у разі, якщо держструктури США здійснюють хакерські атаки на російські енергосистеми, не інформуючи про це президента США Дональда Трампа.

Про це 17 червня заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише російський "Інтерфакс".

Коментуючи публікацію у The New York Times, Пєсков нагадав, що Трамп "категоричним чином" спростував дані, наведені у публікації. 

"Якщо допустити, що якісь державні відомства займаються цим, не інформуючи про це главу держави, то, безумовно, ця інформація свідчить про гіпотетичну можливість усіх ознак кібервійни, кібервоєнних дій щодо РФ", - заявив Пєсков.

Він додав, що президент РФ "неодноразово закликав до міжнародної співпраці для спільної протидії будь-яким проявам кіберзлочинності".

"На жаль, американські партнери на ці наші пропозиції ніяк не відгукнулися", - зазначив спікер Путіна.

Також він заявив, що стратегічні галузі російської економіки "неодноразово зазнавали  і зазнають кібератак з-за кордону", а відповідні відомства, за його словами, "ведуть з цим боротьбу".

Нагадаємо, 

  • У публікації The New York Times з посиланням на колишніх та діючих чиновників Білого дому було оприлюднено інформацію про те, що адміністрація США активізувала спроби впровадити шкідливе ПЗ у комп'ютерні системи, які відповідають за енергозабезпечення Росії.
  • У свою чергу президент США Дональд Трамп відреагував на публікацію видання, назвавши її "зрадою" і "неправдою".

Теми: РосіяСШАхакери
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