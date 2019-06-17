В Кремле увидели признаки кибервойны США против РФ
В Москве усматривают признаки кибервойны в отношении РФ в случае, если госструктуры США проводят хакерские атаки на российские энергосистемы, не информируя президента США Дональда Трампа.
Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российский "Интерфакс".
Комментируя публикацию в The New York Times, Песков напомнил, что Трамп "категорическим образом" опроверг данные издания.
"Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении РФ", - заявил Песков.
Он добавил, что президент РФ "неоднократно призывал к международному сотрудничеству для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности".
"К сожалению, американские партнеры на эти наши предложения никак не откликнулись", - отметил спикер Путина.
Также он заявил, что стратегические области российской экономики "неоднократно подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа", а соответствующие ведомства, по его словам, "ведут с этим борьбу".
Напомним,
- В публикации The New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Белого дома была обнародована информация о том, что администрация США активизировала попытки внедрить вредоносное ПО в компьютерные системы, которые отвечают за энергообеспечение России.
- В свою очередь президент США Дональд Трамп отреагировал на публикацию издания, назвав ее "предательством" и "ложью".
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