Агресія РФ: у травні загинули 8 український військових, 61 травмовані

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Понеділок, 17 червня 2019, 15:25

У травні 2019 року кількість внаслідок російської агресії на Донбасі загинули 8 українських військових, 42 - поранені та травмовані, 19 зазнали бойових травмувань. 

Про це повідомили у Міноборони України, пише "Радіо Свобода". 

У повідомленні не уточнюється, чи йдеться про загальну кількість загиблих, у т.ч. з урахуванням померлих пізніше від поранень, чи лише про загиблих безпосередньо на полі бою чи відразу після обстрілів. 

Також не уточнюється, чи йдеться про втрати усіх українських силових структур, чи лише Збройних сил.

За оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, внаслідок російської агресії на сході України з квітня 2014 року  загинули від 12 800 до 13 тисяч людей, з них 3 320 цивільних, 4 тис. українських бійців та 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.

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Теми: Донбас Росія ОРДЛО Мінські угоди


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