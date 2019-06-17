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Агрессия РФ: в мае погибли 8 украинский военных, 61 травмирован

Понедельник, 17 июня 2019, 15:25

В мае 2019 года в результате российской агрессии на Донбассе погибли 8 украинских военных, 42 - ранены и травмированы, 19 получили боевые травмы.

Об этом сообщили в Минобороны Украины, пишет "Радио Свобода".

В сообщении не уточняется, идет ли речь об общем количестве погибших, в т.ч. с учетом умерших позже от ранений, или только о погибших непосредственно на поле боя или сразу после обстрелов.

Также не уточняется, идет ли речь о потерях всех украинских силовых структур или только Вооруженных сил.

По оценкам ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года, в результате российской агрессии на востоке Украины с апреля 2014 г.погибли от 12 800 до 13 тыс. человек, из них 3320 гражданских, 4 тыс. украинских бойцов и 5500 представителей российских гибридных вооруженных формирований.

Темы: ДонбассРосcияОРДЛОМинские соглашения
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