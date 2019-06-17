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Зеленський: Ми не готові до діалогу з сепаратистами

Понеділок, 17 червня 2019, 19:05
Зеленський: Ми не готові до діалогу з сепаратистами

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна не готова на переговори з сепаратистами, але готова продовжувати роботу в "мінському форматі".

Про це він сказав на прес-конференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Перед цим перекладач, яка перекладала слова Макрона, сказала від його імені: "Зеленський дав знаки зі свого боку, що він готовий іти на припинення вогню, готовий до діалогу з сепаратистами".

Зеленський заперечив ці слова.

"Тут є невелика помилка. Ми не готові до діалогу з сепаратистами, саме так я почув переклад. Ми готові діяти в мінському форматі. Ми готові в мінському форматі продовжувати відносини. Ми готові припинити вогонь", - наголосив він.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийФранціяДонбас
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