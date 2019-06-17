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Зеленский: Мы не готовы к диалогу с сепаратистами

Понедельник, 17 июня 2019, 19:05
Зеленский: Мы не готовы к диалогу с сепаратистами

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина не готова на переговоры с сепаратистами, но готова продолжать работу в "минском формате".

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Перед этим переводчик, которая переводила слова Макрона, сказала от его имени: "Зеленский дал знаки со своей стороны, что он готов идти на прекращение огня, готов к диалогу с сепаратистами".

Зеленский опроверг эти слова.

"Здесь есть небольшая ошибка. Мы не готовы к диалогу с сепаратистами, именно так я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь", - подчеркнул он.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийФранцияДонбасс
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