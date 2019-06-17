Зеленский: Мы не готовы к диалогу с сепаратистами

5313 просмотров
Понедельник, 17 июня 2019, 19:05

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина не готова на переговоры с сепаратистами, но готова продолжать работу в "минском формате".

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Перед этим переводчик, которая переводила слова Макрона, сказала от его имени: "Зеленский дал знаки со своей стороны, что он готов идти на прекращение огня, готов к диалогу с сепаратистами".

Зеленский опроверг эти слова.

"Здесь есть небольшая ошибка. Мы не готовы к диалогу с сепаратистами, именно так я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь", - подчеркнул он.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Франция Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский просит сохранить давление на Россию 17 июня 2019, 19:21
Жена Макрона поделилась опытом с женой Зеленского 17 июня 2019, 16:47
Основатель "1+1": Для Зеленского будет проблемой договориться с Коломойским 17 июня 2019, 16:07
Все новости
Главные новости
Зеленский: Мы не готовы к диалогу с сепаратистами
У Порошенко назвали Гройсмана предателем за последние заявления
Пленные моряки: Украина не будет повторять попыток пройти через Керченский пролив, как в 2018
Хомчак рассказал об одной из проблем Вооруженных сил
Все новости
еда

8 продуктов, которые нельзя держать в холодильнике

психология

10 советов, которые не стоит давать людям, которые расстаются

безопасность

Как избежать отравления в жару

Поиск по сайту
Архив
Весь архів