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Політв’язню Клиху погрожували, щоб не голодував – правозахисниця

Понеділок, 17 червня 2019, 23:10

Українському політв’язню Станіславу Клиху в російській колонії погрожували переселити в камеру з "недружніми засудженими", якщо він оголосить голодування.

Про це заявила в ефірі телеканалу ZIK російська правозахисниця, член Уральської правозахисної групи Тетяна Щур.

"Є інформація про стан здоров’я Клиха від його адвоката та консула, який його постійно відвідує. Голодування не відбулося, бо, за словами Станіслава, його попередила адміністрація в’язниці, в якій перебуває – якщо він це зробить, до нього застосують такі заходи, як переселення у камеру з недружніми засудженими", – сказала Щур.

Вона розповіла, що за стіною у Клиха довгий час утримувалися чеченці, а його якраз звинувачують у тому, що брав участь в чеченській війні.

"Загалом адміністрація в’язниці нейтрально ставиться до незаконно засудженого, але є такі спроби, як голодування. Тому Станіслав їсть, але обмежено. Більша проблема стосується його психологічного стану. Тому що п’ять років перебуває в одиночній камері після тортур, а також періодично його переселяють в психіатричну лікарню. Тому все дуже погано", – зазначила вона.

Також Щур розповіла, що в засудженого політв’язня Олександра Кольченка з’явилася можливість пом’якшити вирок.

"Кольченко відсидів половину терміну і має право подавати заяву на зміну режиму тримання. Наприклад, з тримання під вартою – на виправні роботи, але в жодному разі це не можна назвати помилуванням, бо у його майже немає надії на те, що таке прохання буде задоволене. Але ми, мама Оленксандра і наш адвокат вирішили створити прецедент, адже нещодавно з’явилася така можливість в законодавстві. Хочемо пропрацювати певну процедуру, щоб інші люди теж могли цим скористатись", – наголосила Щур.

Нагадаємо:

  • 24 травня російська правозахисниця Тетяна Щур повідомила, що Клих оголосив голодування.
  • 26 травня 2016 року суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років ув'язнення, а Станіслава Клиха до 20 років. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках, хоча звинувачення не надало доказів, що Клих і Карпюк були тоді в Чечні.
  • У січні 2017 року Клиха етапували з Грозного у Чечні до Челябінська. 
  • У липні 2018 року повідомлялось, що Клиха перевели до психлікарні, згодом його повернули до колонії.
  • Мати політв’язня Тамара Клих повідомляла, що Стас підозрює у себе рак шкіри, скаржиться на сильний біль у нирках та серці.
  • Уповноважена з прав людини Росії Тетяни Москалькова заявила, що в політв'язня Станіслава Клиха російські лікарі не підтвердили діагноз рак шкіри.

"Українська правда" в Threads

Теми: політв'язніРосія
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