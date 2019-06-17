Політв’язню Клиху погрожували, щоб не голодував – правозахисниця

Українському політв’язню Станіславу Клиху в російській колонії погрожували переселити в камеру з "недружніми засудженими", якщо він оголосить голодування.

Про це заявила в ефірі телеканалу ZIK російська правозахисниця, член Уральської правозахисної групи Тетяна Щур.

"Є інформація про стан здоров’я Клиха від його адвоката та консула, який його постійно відвідує. Голодування не відбулося, бо, за словами Станіслава, його попередила адміністрація в’язниці, в якій перебуває – якщо він це зробить, до нього застосують такі заходи, як переселення у камеру з недружніми засудженими", – сказала Щур.

Вона розповіла, що за стіною у Клиха довгий час утримувалися чеченці, а його якраз звинувачують у тому, що брав участь в чеченській війні.

"Загалом адміністрація в’язниці нейтрально ставиться до незаконно засудженого, але є такі спроби, як голодування. Тому Станіслав їсть, але обмежено. Більша проблема стосується його психологічного стану. Тому що п’ять років перебуває в одиночній камері після тортур, а також періодично його переселяють в психіатричну лікарню. Тому все дуже погано", – зазначила вона.

Також Щур розповіла, що в засудженого політв’язня Олександра Кольченка з’явилася можливість пом’якшити вирок.

"Кольченко відсидів половину терміну і має право подавати заяву на зміну режиму тримання. Наприклад, з тримання під вартою – на виправні роботи, але в жодному разі це не можна назвати помилуванням, бо у його майже немає надії на те, що таке прохання буде задоволене. Але ми, мама Оленксандра і наш адвокат вирішили створити прецедент, адже нещодавно з’явилася така можливість в законодавстві. Хочемо пропрацювати певну процедуру, щоб інші люди теж могли цим скористатись", – наголосила Щур.

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