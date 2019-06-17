Политзаключенному Клыху угрожали, чтобы не голодал - правозащитница

Украинский политзаключенному Станиславу Клыху в российской колонии угрожали переселить в камеру с "недружественными осужденными", если он объявит голодовку.

Об этом заявила в эфире телеканала ZIK российская правозащитница, член Уральской правозащитной группы Татьяна Щур.

"Есть информация о состоянии здоровья Клыха от его адвоката и консула, который его постоянно посещает. Голодание не произошло, поскольку, по словам Станислава, его предупредила администрация тюрьмы, в которой находится - если он это сделает, к нему применят такие меры как переселение в камеру с недружественными осужденными", - сказала Щур.

Она рассказала, что за стеной у Клыха долгое время содержались чеченцы, а его как раз обвиняют в том, что участвовал в чеченской войне.

"В целом администрация тюрьмы нейтрально относится к незаконно осужденному, но есть такие попытки, как голодание. Поэтому Станислав ест, но ограниченно. Большая проблема касается его психологического состояния. Потому что пять лет находится в одиночной камере после пыток, а также периодически его переселяют в психиатрическую больницу. Поэтому все очень плохо", - отметила она.

Также Щур рассказала, что у осужденного политзаключенного Александра Кольченко появилась возможность смягчить приговор.

"Кольченко отсидел половину срока и вправе подавать заявление на смену режима содержания. Например, с содержания под стражей - на исправительные работы, но в любом случае это нельзя назвать помилованием, потому что у его почти нет надежды на то, что такая просьба будет удовлетворена. Но мы, мама Александра и наш адвокат решили создать прецедент, ведь недавно появилась такая возможность в законодательстве. Хотим проработать определенную процедуру, чтобы другие люди тоже могли этим воспользоваться", - отметила Щур.

Напомним: