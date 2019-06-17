Политзаключенному Клыху угрожали, чтобы не голодал - правозащитница
Украинский политзаключенному Станиславу Клыху в российской колонии угрожали переселить в камеру с "недружественными осужденными", если он объявит голодовку.
Об этом заявила в эфире телеканала ZIK российская правозащитница, член Уральской правозащитной группы Татьяна Щур.
"Есть информация о состоянии здоровья Клыха от его адвоката и консула, который его постоянно посещает. Голодание не произошло, поскольку, по словам Станислава, его предупредила администрация тюрьмы, в которой находится - если он это сделает, к нему применят такие меры как переселение в камеру с недружественными осужденными", - сказала Щур.
Она рассказала, что за стеной у Клыха долгое время содержались чеченцы, а его как раз обвиняют в том, что участвовал в чеченской войне.
"В целом администрация тюрьмы нейтрально относится к незаконно осужденному, но есть такие попытки, как голодание. Поэтому Станислав ест, но ограниченно. Большая проблема касается его психологического состояния. Потому что пять лет находится в одиночной камере после пыток, а также периодически его переселяют в психиатрическую больницу. Поэтому все очень плохо", - отметила она.
Также Щур рассказала, что у осужденного политзаключенного Александра Кольченко появилась возможность смягчить приговор.
"Кольченко отсидел половину срока и вправе подавать заявление на смену режима содержания. Например, с содержания под стражей - на исправительные работы, но в любом случае это нельзя назвать помилованием, потому что у его почти нет надежды на то, что такая просьба будет удовлетворена. Но мы, мама Александра и наш адвокат решили создать прецедент, ведь недавно появилась такая возможность в законодательстве. Хотим проработать определенную процедуру, чтобы другие люди тоже могли этим воспользоваться", - отметила Щур.
Напомним:
- 24 мая российская правозащитница Татьяна Щур сообщила, что Клых объявил голодовку.
- 26 мая 2016 года суд Чечни приговорил Николая Карпюка к 22,5 годам заключения, а Станислава Клиха к 20 годам. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах, хотя обвинение не предоставило доказательств, что Клих и Карпюк были тогда в Чечне.
- В январе 2017 года Клих этапировали из Грозного в Челябинск.
- В июле 2018 года сообщалось, что Клиха перевели в психбольницу, позже его вернули в колонию.
- Мать политзаключенного Тамара Клих сообщала, что Стас подозревает у себя рак кожи, жалуется на сильную боль в почках и сердце.
- Уполномоченный по правам человека России Татьяны Москалькова заявила, что у политзаключенного Станислава Клиха российские врачи не подтвердили диагноз рак кожи.
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