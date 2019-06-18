У ПАРЄ закликали Білорусь ввести мораторій на смертну кару
Парламентська асамблея Ради Європи, реагуючи на страту у Білорусі Олександра Жильнікова, який був засуджений до розстрілу за вбивство трьох людей, закликала Мінськ запровадити мораторій на смертну кару.
Про це йдеться у заяві доповідача Парламентської асамблеї Ради Європи зі скасування смертної кари Тітуса Корлецяна.
"Незалежно від тяжкості злочину та суспільного інтересу в застосуванні пропорційного покарання, європейські демократичні стандарти забороняють застосування смертної кари за будь-яких обставин", - підкреслив Корцелян.
За його словами, "Білорусь ще раз показала, що не повністю дотримується базових європейських стандартів, і застосування смертної кари продовжує перешкоджати розвитку глибших відносин з Радою Європи".
"Я знову закликаю білоруські органи влади ввести терміновий мораторій на смертну кару, як перший крок до її повної відміни. Це єдиний шлях вперед", - зауважив доповідач ПАРЄ зі скасування смертної кари.
Нагадаємо:
- У Білорусі стратили шляхом розстрілу засудженого за вбивство трьох людей Олександра Жильнікова.
- Білорусь – єдина країна в Європі і СНД, де діє смертна кара. Вирок суду приводиться у виконання через розстріл.
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