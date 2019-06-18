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В ПАСЕ призвали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

Вторник, 18 июня 2019, 02:28

Парламентская ассамблея Совета Европы, реагируя на казнь в Беларуси Александра Жильникова, который был приговорен к расстрелу за убийство 3 человек, призвала Минск ввести мораторий на смертную казнь.

Об этом говорится в заявлении докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы по отмене смертной казни Титуса Корлэцяна.

"Независимо от тяжести преступления и общественного интереса в применении пропорционального наказания, европейские демократические стандарты запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах", - подчеркнул Корлэцяна.

По его словам, "Беларусь еще раз показала, что не полностью придерживается базовых европейских стандартов и применение смертной казни продолжает препятствовать развитию более глубоких отношений с Советом Европы".

"Я снова призываю Беларусь ввести срочный мораторий на смертную казнь, как первый шаг к полной отмене. Это единственный путь вперед", - отметил докладчик ПАСЕ по отмене смертной казни.

Напомним:

  • В Беларуси казнили путем расстрела осужденного за убивство троих человек Александра Жильникова.
  • Беларусь - единственная страна в Европе и СНГ, где действует смертная казнь. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Темы: ПАСЕБеларусь
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