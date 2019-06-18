Після смерті екс-президента у Єгипті ввели особливий стан

Після смерті у залі суду колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі міністерство внутрішніх справ країни оголосило режим особливого стану.

Про це повідомляє "Анадолу" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що по всій території Єгипту виділені додаткові наряди поліції.

"Відпустки всіх співробітників правоохоронних органів анульовані, підвищено заходи безпеки в державних і приватних структурах, біля церков і мечетей", - йдеться у повідомленні.

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