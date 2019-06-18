Після смерті екс-президента у Єгипті ввели особливий стан

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Вівторок, 18 червня 2019, 05:54

Після смерті у залі суду колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі міністерство внутрішніх справ країни оголосило режим особливого стану.

Про це повідомляє "Анадолу" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що по всій території Єгипту виділені додаткові наряди поліції.

"Відпустки всіх співробітників правоохоронних органів анульовані, підвищено заходи безпеки в державних і приватних структурах, біля церков і мечетей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

  • Колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі помер після втрати свідомості в залі суду.
  • У червні 2016 року суд у Єгипті засудив колишнього президента країни Мухаммеда Мурсі до довічного тюремного ув'язнення у справі про незаконну передачу Катару секретних документів. 
  • В рамках інших справ екс-президент вже отримав в Єгипті ще один довічний термін, а також був засуджений до смерті.

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Теми: Єгипет


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