Після смерті екс-президента у Єгипті ввели особливий стан
Після смерті у залі суду колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі міністерство внутрішніх справ країни оголосило режим особливого стану.
Про це повідомляє "Анадолу" з посиланням на місцеві ЗМІ.
Зазначається, що по всій території Єгипту виділені додаткові наряди поліції.
"Відпустки всіх співробітників правоохоронних органів анульовані, підвищено заходи безпеки в державних і приватних структурах, біля церков і мечетей", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
- Колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі помер після втрати свідомості в залі суду.
- У червні 2016 року суд у Єгипті засудив колишнього президента країни Мухаммеда Мурсі до довічного тюремного ув'язнення у справі про незаконну передачу Катару секретних документів.
- В рамках інших справ екс-президент вже отримав в Єгипті ще один довічний термін, а також був засуджений до смерті.
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