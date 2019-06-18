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После смерти экс-президента в Египте ввели особое положение

Вторник, 18 июня 2019, 05:54

После смерти в зале суда бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси министерство внутренних дел страны объявило режим особого положения.

Об этом сообщает "Анадолу" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что по всей территории Египта выделены дополнительные наряды полиции.

"Отпуска всех сотрудников правоохранительных органов аннулированы, повышены меры безопасности в государственных и частных структурах, возле церквей и мечетей", - говорится в сообщении.

Напомним:

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер после потери сознания в зале суда.

  • В июне 2016 года суд в Египте приговорил бывшего президента страны Мухаммеда Мурси к пожизненному тюремному заключению по делу о незаконной передаче Катару секретных документов.
  • В рамках других дел экс-президент уже получил в Египте еще один пожизненный срок, а также был приговорен к смерти.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Египет
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