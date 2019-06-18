После смерти экс-президента в Египте ввели особое положение

После смерти в зале суда бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси министерство внутренних дел страны объявило режим особого положения.

Об этом сообщает "Анадолу" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что по всей территории Египта выделены дополнительные наряды полиции.

"Отпуска всех сотрудников правоохранительных органов аннулированы, повышены меры безопасности в государственных и частных структурах, возле церквей и мечетей", - говорится в сообщении.

Напомним:

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер после потери сознания в зале суда.