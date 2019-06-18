ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, 1 поранений

Минулої доби бойовики 34 рази порушили режим припинення вогню, з них 9 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. 1 український військовий отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 18 червня.

"Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 17 разів обстріляли позиції ОС: Широкине, околиці Лебединського, Талаківку, Пищевик, позиції поблизу Водяного, Павлопіль, Новоселівку Другу, Піски, поблизу Авдіївки, Мар'їнку, Опитне.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 17 разів: Південне, околиці Кримського, Луганське, Шуми, поблизу Новотошківського, околиці Новоолександрівки, Золоте-4.

За даними розвідки, 17 червня три окупанта отримали поранення.

"Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Луганське - з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.

За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає", - йдеться у звіті.