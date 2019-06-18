ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, 1 раненый

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Вторник, 18 июня 2019, 07:36

За прошедшие сутки боевики 34 раза нарушили режим прекращения огня, из них 9 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный получил ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 18 июня.

"Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 17 раз обстреляли позиции ОС: Широкино, окрестности Лебединского, Талаковку, Пищевик, позиции возле Водяного, Павлополь, Новоселовку Вторую, Пески, возле Авдеевки, Марьинку, Опытное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 17 раз: Южное, окрестности Крымского, Луганское, Шумы, возле Новотошковского, окрестности Новоалександровки, Золотое-4.

По данным разведки, 17 июня три оккупанта получили ранения.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: возле населенного пункта Луганское - с автоматической гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет ", - говорится в отчете.

Украинская правда

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Темы: ООС боевые действия


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