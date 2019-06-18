У Кремлі сказали, з чого Путін почне першу розмову з Зеленським

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін почне свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським "з правильних фраз".

Про це він сказав журналістам у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в Кремлі бачили висловлювання Зеленського про те, що він при можливій зустрічі з Путіним в першу чергу підніме питання Донбасу і Криму.

"У мене немає сумнівів, що президент Путін завжди починає спілкування з правильних фраз. У разі, якщо таке спілкування коли-небудь відбудеться, я не сумніваюся, що він теж почне спілкування з правильних фраз", - зазначив він.

Разом з тим Пєсков додав, що питання Донбасу слід обговорювати не з Путіним, а з місцевими жителями, а щодо окупованого півострова заявив, що "по Криму вже і особливо говорити нічого".

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