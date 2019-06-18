У Кремлі сказали, з чого Путін почне першу розмову з Зеленським

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Вівторок, 18 червня 2019, 12:37

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін почне свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським "з правильних фраз".

Про це він сказав журналістам у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в Кремлі бачили висловлювання Зеленського про те, що він при можливій зустрічі з Путіним в першу чергу підніме питання Донбасу і Криму.

"У мене немає сумнівів, що президент Путін завжди починає спілкування з правильних фраз. У разі, якщо таке спілкування коли-небудь відбудеться, я не сумніваюся, що він теж почне спілкування з правильних фраз", - зазначив він.

Разом з тим Пєсков додав, що питання Донбасу слід обговорювати не з Путіним, а з місцевими жителями, а щодо окупованого півострова заявив, що "по Криму вже і особливо говорити нічого".

Нагадаємо:

  • В інтерв'ю газеті Bild президент України Володимир Зеленський розповів, що під час першої зустрічі з президентом РФ Путіним скаже йому, що Донбас і Крим - це Україна.

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Теми: Зеленський Путін Донбас Крим


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