Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле сказали, с чего Путин начнет первый разговор с Зеленским

Вторник, 18 июня 2019, 12:37
В Кремле сказали, с чего Путин начнет первый разговор с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин начнет свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским "с правильных фраз".

Об этом он сказал журналистам во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в Кремле видели высказывание Зеленского о том, что он при возможной встрече с Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и Крыма.

"У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он тоже начнет общение с правильных фраз", - отметил он.

Вместе с тем Песков добавил, что вопрос Донбасса следует обсуждать не с Путиным, а с местными жителями, а относительно оккупированного полуострова заявил, что "по Крыму уже и особо говорить нечего".

Напомним:

  • В интервью газете Bild президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время первой встречи с президентом РФ Путиным скажет ему, что Донбасс и Крым - это Украина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПутинДонбассКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Дуда и Зеленский неожиданно приехали в Луцк
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: