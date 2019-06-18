В Кремле отреагировали на слова Зеленского о первом разговоре с Путиным

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Вторник, 18 июня 2019, 12:37

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин начнет свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским "с правильных фраз".

Об этом он сказал журналистам во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в Кремле видели высказывание Зеленского о том, что он при возможной встрече с Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и Крыма.

"У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он тоже начнет общение с правильных фраз", - отметил он.

Вместе с тем Песков добавил, что вопрос Донбасса следует обсуждать не с Путиным, а с местными жителями, а относительно оккупированного полуострова заявил, что "по Крыму уже и особо говорить нечего".

Напомним:

  • В интервью газете Bild президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время первой встречи с президентом РФ Путиным скажет ему, что Донбасс и Крым - это Украина.

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Темы: Зеленский Путин Донбасс Крым


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