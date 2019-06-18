Партія Вакарчука нарощує міць, а партія Порошенка втрачає рейтинг

До парламенту можуть пройти партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос".

Такі результати ролінгового дослідження Центру "Соціальний моніторинг" і Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка за 8-14 червня, оприлюдненого 18 червня.

Якби вибори до Верховної Ради проходили найближчої неділі, то партію президента Володимире Зеленського "Слуга народу" підтримали б 47,5% тих, хто визначився і буде голосувати,

На другому місці партія "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка та Віктора Медведчука, яку підтримали б зараз 11%.

ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко набирає 8,7%.

Партію екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" готові підтримати 8,3% опитаних.

Партія "Голос" Святослава Вакарчука також долає прохідний бар'єр – вона має 5,3% підтримки.

З урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати прохідний бар'єр у 5% партіЇ "Сила і честь" Ігоря Смешка та "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

В інших партій – менше 2% підтримки.

Директор центру "Соціологічний моніторинг" Дмитро Дмитрук наголосив, що партія "Голос" наростила підтримку з 1% до понад 5% із моменту, коли Святослав Вакарчук оголосив про створення партії і похід на парламентські вибори.

Він також зазначив, що доволі стабільні показники у "Опозиційної платформи – За життя" та "Батьківщини", "Європейська солідарність" же потрохи втрачає рейтинг.

Партія "Слуга народу" лідирує по всіх регіонах. Базовий регіон "Опозиційної платформи - За життя" – східний, у західному регіоні змагаються за друге місце партії "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос".

Дмитрук зазначив, що базове дослідження ґрунтується на вибірці у понад 2000 респондентів.

Перша хвиля опитування була по 250 респондентів, та після розпуску Верховної Ради дослідження переформатували: тепер опитують по тисячі респондентів щотижня і з наближенням виборів будуть збільшувати вибірку і оновлювати дані частіше.

Наступного тижня будуть результати нової хвилі дослідження.