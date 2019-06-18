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Партия Вакарчука наращивает мощь, а партия Порошенко теряет рейтинг

Вторник, 18 июня 2019, 12:42
Партия Вакарчука наращивает мощь, а партия Порошенко теряет рейтинг

В парламент могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

Таковы результаты роллингового исследования Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко за 8-14 июня, обнародованные 18 июня.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то партию президента Владимира Зеленского "Слуга народа" поддержали бы 47,5% тех, кто определился и будет голосовать,

На втором месте партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука, которую поддержали бы сейчас 11%.

ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко набирает 8,7%.

Партию экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" готовы поддержать 8,3% опрошенных.

Партия "Голос" Святослава Вакарчука также преодолевает проходной барьер – у нее ​​5,3% поддержки.

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% партии "Сила и честь" Игоря Смешко (3,9%) и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (2,9%).

У других партий – менее 2,5% поддержки.

 
Рейтинг партий по состоянию на 14 июня
Соцмониторинг

Директор центра "Социологический мониторинг" Дмитрий Дмитрук отметил, что партия "Голос" нарастила поддержку с 1% до более 5% с момента, когда Святослав Вакарчук объявил о создании партии и походе на парламентские выборы.

Он также отметил, что достаточно стабильные показатели у "Оппозиционный платформы – За жизнь" и "Батькивщины", "Европейская солидарность" же понемногу теряет рейтинг.

 

Партия "Слуга народа" лидирует по всем регионам.

Базовый регион "Оппозиционного платформы - За жизнь" – восточный, в западном регионе борются за второе место партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

 
1707 опрошенных пойдут на голосование и голосовали бы так

Голосовать планируют 83,3% опрошенных.

Не будут голосовать 12,1% респондентов.

 

Дмитрук отметил, что базовое исследование основывается на выборке более чем 2000 респондентов.

Первая волна опроса была по 250 респондентов, после роспуска Верховной Рады исследования переформатировали: теперь опрашивают по тысяче респондентов еженедельно и по мере приближения выборов будут увеличивать выборку и обновлять данные чаще.

На следующей неделе будут результаты новой волны исследования.

Для четвертой волны "роллинга" (8-14 июня) было опрошено 2100 респондентов в возрасте от 18 лет, метод – личное интервью по стандартизированной анкете. Стандартная ошибка (отклонение) по данным для выборки 2000 респондентов: +/- 1,2-2,2%.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: социологияопросвиборыпартииГолос
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