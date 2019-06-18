Ватажки сепаратистів незадоволені заявою Зеленського
Ватажки сепаратистів на Донбасі Денис Пушилін і Леонід Пасічник незадоволені відмовою президента Володимира Зеленського від прямого діалогу з бойовиками окупованих територій Луганської та Донецької областей.
Про це 18 червня повідомляє російське видання ТАСС, посилаючись на сепаратистські ЗМІ.
"Ми дуже розчаровані, що Володимир Зеленський говорить, як екс-президент Петро Порошенко, хотілося б побачити відмінності, але на жаль. Його відмова від прямого діалогу з республіками Донбасу - яскраве свідчення недалекоглядної політики нової влади України", - заявив Пушилін.
"Я переконаний, що коли-небудь він (Зеленський) усвідомить, що, не змінивши підходи, не можна домогтися змін", - додав ватажок ОРДО.
У свою чергу ватажок ОРЛО Леонід Пасічник заявив, що відмова Зеленського вести прямий діалог з бойовиками свідчить про небажання що-небудь міняти в ситуації на Донбасі.
"Новий президент України черговою своєю заявою підтверджує, що його політика не відрізнятиметься від п'ятирічного правління Порошенко. Його відмова від прямого діалогу з "ДНР і ЛНР" демонструє, що українська влада і не збиралися нічого міняти. Тема миру Зеленським була використана лише як гасло передвиборної кампанії", - заявив Пасічник.
"Сподіваюся, що колись він усвідомить, що в його руках була унікальна можливість все змінити, і він буде шкодувати, що нічого не змінив", - додав ватажок ОРЛО.
Нагадаємо:
- Раніше Зеленський після зустрічі з президентом Франції заявив, що Київ не готовий до прямого діалогу з сепаратистами, але готовий продовжувати роботу в "мінському форматі".
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