Главари сепаратистов недовольны заявлением Зеленского 

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Вторник, 18 июня 2019, 13:26

Главари сепаратистов на Донбассе Денис Пушилин и Леонид Пасечник недовольны отказом президента Владимира Зеленского от прямого диалога с боевиками оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Об этом 18 июня сообщает российское издание ТАСС, ссылаясь на сепаратистские СМИ.

"Мы очень разочарованы, что Владимир Зеленский говорит, как экс-президент Петр Порошенко, хотелось бы увидеть различия, но увы. Его отказ от прямого диалога с республиками Донбасса - яркое свидетельство недальновидной политики новых властей Украины", - заявил Пушилин.

"Я убежден, что когда-нибудь он (Зеленский) осознает, что, не изменив подходы, нельзя добиться перемен", - добавил главарь ОРДО.

В свою очередь главарь ОРЛО Леонид Пасечник заявил, что отказ Зеленского вести прямой диалог с боевиками свидетельствует о нежелании что-либо менять в ситуации в Донбассе.

"Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко. Его отказ от прямого диалога с ДНР и ЛНР демонстрирует, что украинские власти и не собирались ничего менять. Тема мира Зеленским была использована лишь как лозунг предвыборной кампании", - заявил Пасечник.

"Надеюсь, что когда-то он осознает, что в его руках была уникальная возможность все изменить, и он будет сожалеть, что ничего не изменил", - добавил главарь ОРЛО.

Напомним:

  • Ранее Зеленский после встречи с президентом Франции заявил, что Киев не готов к прямому диалогу с сепаратистами, но готов продолжать работу в "минском формате".

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Темы: Росcия ОРДЛО Зеленский Пушилин сепаратизм


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