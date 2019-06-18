Главари сепаратистов недовольны заявлением Зеленского 

Главари сепаратистов на Донбассе Денис Пушилин и Леонид Пасечник недовольны отказом президента Владимира Зеленского от прямого диалога с боевиками оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Об этом 18 июня сообщает российское издание ТАСС, ссылаясь на сепаратистские СМИ.

"Мы очень разочарованы, что Владимир Зеленский говорит, как экс-президент Петр Порошенко, хотелось бы увидеть различия, но увы. Его отказ от прямого диалога с "республиками Донбасса" - яркое свидетельство недальновидной политики новых властей Украины", - заявил Пушилин.

"Я убежден, что когда-нибудь он (Зеленский) осознает, что, не изменив подходы, нельзя добиться перемен", - добавил главарь ОРДО.

В свою очередь главарь ОРЛО Леонид Пасечник заявил, что отказ Зеленского вести прямой диалог с боевиками свидетельствует о нежелании что-либо менять в ситуации на Донбассе.

"Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко. Его отказ от прямого диалога с "ДНР и ЛНР" демонстрирует, что украинские власти и не собирались ничего менять. Тема мира Зеленским была использована лишь как лозунг предвыборной кампании", - заявил Пасечник.

"Надеюсь, что когда-то он осознает, что в его руках была уникальная возможность все изменить, и он будет сожалеть, что ничего не изменил", - добавил главарь ОРЛО.

Напомним: