Справа Хізб ут-Тахрір: окупанти засудили кримських татар на 12-17 років
Суд у Росії засудив до тюремних ув’язнень 5 кримських татар з так званої "сімферопольської групи" Хізб ут-Тахрір.
Про це повідомляють "Крим Реалії".
Справу розглядав Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростова-на-Дону.
Кримчан визнали винними у причетності до організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною, і дали від 12 до 17 років суворого режиму.
Зокрема, Теймуру Абдуллаєву – 17 років, Узеїру Абдуллаєву – 13 років, Рустему Ісмаїлову – 14 років, Айдеру Саледінову та Емілю Джемаденову – 12 років.
При цьому Узеїру Абдуллаєву, Рустему Ісмаїлову та Емілю Джемаденову російська прокуратура просила призначити на рік меньше, ніж визначив суд.
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Нагадаємо:
- Окупанти звинувачують кримських татар в тому, що вони беруть участь в забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".
- При цьому представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею Криму.
- Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.
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