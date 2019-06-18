Справа Хізб ут-Тахрір: окупанти засудили кримських татар на 12-17 років

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Вівторок, 18 червня 2019, 14:53
ФОТО: Кримська солідарність

Суд у Росії засудив до тюремних ув’язнень 5 кримських татар з так званої "сімферопольської групи" Хізб ут-Тахрір.

Про це повідомляють "Крим Реалії".

Справу розглядав Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростова-на-Дону.

Кримчан визнали винними у причетності до організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною, і дали від 12 до 17 років суворого режиму.

Зокрема, Теймуру Абдуллаєву – 17 років, Узеїру Абдуллаєву – 13 років, Рустему Ісмаїлову – 14 років, Айдеру Саледінову та Емілю Джемаденову – 12 років.

При цьому Узеїру Абдуллаєву, Рустему Ісмаїлову та Емілю Джемаденову російська прокуратура просила призначити на рік меньше, ніж визначив суд.

Зала суд над кримськими татарами
Зала суд над кримськими татарами
Фото: кримська солідарність

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Нагадаємо:

  • Окупанти звинувачують кримських татар в тому, що вони беруть участь в забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".
  • При цьому представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею Криму.
  • Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

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