Дело Хизб ут-Тахрир: оккупанты засудили крымских татар на 12-17 лет
Суд в России приговорил к тюремным заключениям 5 крымских татар из так называемой "симферопольской группы" Хизб ут-Тахрир.
Об этом сообщают "Крым Реалии".
Дело рассматривал Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону.
Крымчан признали виновными в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической, и дали от 12 до 17 лет строгого режима.
В частности, Теймуру Абдуллаеву – 17 лет, Узеиру Абдуллаеву – 13 лет, Рустему Исмаилову – 14 лет, Айдеру Салединову и Эмилю Джемаденову – 12 лет.
При этом Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову и Эмилю Джемаденову российская прокуратура просила назначить на год меньше, чем определил суд.
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Напомним:
- Оккупанты обвиняют крымских татар в том, что они участвуют в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
- При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
- Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
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