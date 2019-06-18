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Дело Хизб ут-Тахрир: оккупанты засудили крымских татар на 12-17 лет

Вторник, 18 июня 2019, 14:53
ФОТО: Крымская солидарность

Суд в России приговорил к тюремным заключениям 5 крымских татар из так называемой "симферопольской группы" Хизб ут-Тахрир.

Об этом сообщают "Крым Реалии".

Дело рассматривал Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону.

Крымчан признали виновными в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической, и дали от 12 до 17 лет строгого режима.

В частности, Теймуру Абдуллаеву – 17 лет, Узеиру Абдуллаеву – 13 лет, Рустему Исмаилову – 14 лет, Айдеру Салединову и Эмилю Джемаденову – 12 лет.

При этом Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову и Эмилю Джемаденову российская прокуратура просила назначить на год меньше, чем определил суд.

Зал суда над крымскими татарами
Зал суда над крымскими татарами
Фото: крымская солидарность

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Напомним:

  • Оккупанты обвиняют крымских татар в том, что они участвуют в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
  • При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
  • Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

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