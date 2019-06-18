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Росія хоче воювати по-новому

Вівторок, 18 червня 2019, 15:16

Міністр оборони Росії генерал Сергій Шойгу заявив, що РФ потрібна нова теорія ведення воєн.

Про це він сказав у вівторок, відкриваючи науково-практичну конференцію з керівним складом Збройних сил РФ, передає російське агентство ТАСС.

"Сьогодні основним завданням стає вироблення теорії ведення військових дій на середньострокову перспективу", - зазначив він.

За словами Шойгу, важливо розуміти, що сучасні війни вимагають нових підходів.

"Конфлікти нового покоління - це сукупність класичних і асиметричних способів ведення збройної боротьби, де бойові дії швидкоплинні, а на виправлення помилок просто немає часу", - сказав він.

Нагадаємо:

  • Розвідувальне управління Міністерства оборони США наполягає, що Російська Федерація провела випробування ядерної зброї.

"Українська правда" в Threads

Теми: Росіяарміявійна
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