Росія хоче воювати по-новому
Вівторок, 18 червня 2019, 15:16
Міністр оборони Росії генерал Сергій Шойгу заявив, що РФ потрібна нова теорія ведення воєн.
Про це він сказав у вівторок, відкриваючи науково-практичну конференцію з керівним складом Збройних сил РФ, передає російське агентство ТАСС.
"Сьогодні основним завданням стає вироблення теорії ведення військових дій на середньострокову перспективу", - зазначив він.
За словами Шойгу, важливо розуміти, що сучасні війни вимагають нових підходів.
"Конфлікти нового покоління - це сукупність класичних і асиметричних способів ведення збройної боротьби, де бойові дії швидкоплинні, а на виправлення помилок просто немає часу", - сказав він.
Нагадаємо:
- Розвідувальне управління Міністерства оборони США наполягає, що Російська Федерація провела випробування ядерної зброї.