Россия хочет воевать по-новому

Министр обороны России генерал Сергей Шойгу заявил, что РФ нужна новая теория ведения войн.

Об этом он сказал во вторник, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ, передает российское агентство ТАСС.

"Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу", - отметил он.

По словам Шойгу, важно понимать, что современные войны требуют новых подходов.

"Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - сказал он.

Напомним: