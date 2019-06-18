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Россия хочет воевать по-новому

Вторник, 18 июня 2019, 15:16

Министр обороны России генерал Сергей Шойгу заявил, что РФ нужна новая теория ведения войн.

Об этом он сказал во вторник, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ, передает российское агентство ТАСС.

"Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу", - отметил он.

По словам Шойгу, важно понимать, что современные войны требуют новых подходов.

"Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - сказал он.

Напомним:

  • Разведывательное управление Министерства обороны США настаивает, что Российская Федерация провела испытания ядерного оружия.

Темы: Росcияармиявойна
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