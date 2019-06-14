Розвідуправління США: Росія провела випробування ядерної зброї
Розвідувальне управління Міністерства оборони США наполягає, що Російська Федерація провела випробування ядерної зброї.
Цією заявою відомство відповіло на запитання з приводу тез директора Розвідуправління генерал-лейтенанта Роберта П. Ешлі-молодшого, виголошених 29 травня на заході Інституту Гудзона.
"Влада США, включаючи розвідувальне співтовариство, оцінила, що Росія провела випробування ядерної зброї, які створили ядерний вихід", – йдеться у заяві.
Більше подробиць із цього приводу американські розвідники не оприлюднюють.
"Щодо Китаю: інформація, озвучена в Інституті Гудзона, в поєднанні з відсутністю прозорості Китаю в їхній діяльності з ядерних випробувань, звісно, викликає запитання про цю діяльність у зв'язку з мораторієм випробування ядерної зброї "нульового виходу", дотриманого Сполученими Штатами. Об'єднаним Королівством і Францією", – заявляє Розвідуправління.
Ці дії уряд США характеризує як невідповідні до зобов'язань щодо мораторію.
Нагадаємо:
- 29 травня директор військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Роберт Ешлі припустив, що Росія проводить випробування ядерної зброї низької потужності всупереч міжнародним домовленостям і не дотримується мораторію на ядерні випробування.
- Постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив на це, що Росія дотримується мораторію на проведення ядерних випробувань.
- 1 лютого держсекретар США Майк Помпео заявив, що США виходять з історичного договору про контроль над ядерними озброєннями епохи холодної війни через те, що Росія роками порушувала домовленості.
- 2 лютого США призупинили свої зобов'язання за Договором про РСМД і почали процес виходу з нього. Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців.
- Президент США Дональд Трамп висловлювався за новий Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД) з більшою кількістю учасників.