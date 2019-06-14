Розвідуправління США: Росія провела випробування ядерної зброї

Розвідувальне управління Міністерства оборони США наполягає, що Російська Федерація провела випробування ядерної зброї.

Цією заявою відомство відповіло на запитання з приводу тез директора Розвідуправління генерал-лейтенанта Роберта П. Ешлі-молодшого, виголошених 29 травня на заході Інституту Гудзона.

"Влада США, включаючи розвідувальне співтовариство, оцінила, що Росія провела випробування ядерної зброї, які створили ядерний вихід", – йдеться у заяві.

Більше подробиць із цього приводу американські розвідники не оприлюднюють.

"Щодо Китаю: інформація, озвучена в Інституті Гудзона, в поєднанні з відсутністю прозорості Китаю в їхній діяльності з ядерних випробувань, звісно, викликає запитання про цю діяльність у зв'язку з мораторієм випробування ядерної зброї "нульового виходу", дотриманого Сполученими Штатами. Об'єднаним Королівством і Францією", – заявляє Розвідуправління.

Ці дії уряд США характеризує як невідповідні до зобов'язань щодо мораторію.

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