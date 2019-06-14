Розвідуправління США: Росія провела випробування ядерної зброї

12641 перегляд
П'ятниця, 14 червня 2019, 13:41

Розвідувальне управління Міністерства оборони США наполягає, що Російська Федерація провела випробування ядерної зброї.

Цією заявою відомство відповіло на запитання з приводу тез директора Розвідуправління генерал-лейтенанта Роберта П. Ешлі-молодшого, виголошених 29 травня на заході Інституту Гудзона.

"Влада США, включаючи розвідувальне співтовариство, оцінила, що Росія провела випробування ядерної зброї, які створили ядерний вихід", – йдеться у заяві.

Більше подробиць із цього приводу американські розвідники не оприлюднюють.

"Щодо Китаю: інформація, озвучена в Інституті Гудзона, в поєднанні з відсутністю прозорості Китаю в їхній діяльності з ядерних випробувань, звісно, викликає запитання про цю діяльність у зв'язку з мораторієм випробування ядерної зброї "нульового виходу", дотриманого Сполученими Штатами. Об'єднаним Королівством і Францією", – заявляє Розвідуправління.

Ці дії уряд США характеризує як невідповідні до зобов'язань щодо мораторію.

Нагадаємо:

  • 29 травня директор військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Роберт Ешлі припустив, що Росія проводить випробування ядерної зброї низької потужності всупереч міжнародним домовленостям і не дотримується мораторію на ядерні випробування.
  • Постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив на це, що Росія дотримується мораторію на проведення ядерних випробувань.
  • 1 лютого держсекретар США Майк Помпео заявив, що США виходять з історичного договору про контроль над ядерними озброєннями епохи холодної війни через те, що Росія роками порушувала домовленості.
  • 2 лютого США призупинили свої зобов'язання за Договором про РСМД і почали процес виходу з нього. Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців.
  • Президент США Дональд Трамп висловлювався за новий Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД) з більшою кількістю учасників.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ядерна зброя США Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У РФ злякалися можливого відновлення Україною ядерної зброї 11 червня 2019, 18:02
У МАГАТЕ заявили, що Іран виконує ядерну угоду 1 червня 2019, 05:53
Розвідка США вважає, що Росія порушує мораторій на ядерні випробування 30 травня 2019, 04:20
Усі новини
Головні новини
Зеленський – родичам полонених в РФ моряків: Скоро звільнять
Зеленський влаштував у Facebook "вибори" голови Львівської ОДА
Соратник Медведчука слідом за "112" і NewsOne купив ZIK
У прикордонників новий голова – указ президента
Усі новини
Фотопроект

Чудові світлини бабусь з онуками

дослідження

Штучне світло під час сну може бути одним з факторів ожиріння у жінок

сім'я

5 способів отримати максимум від сімейного обіду чи вечері