"Ми не починали цю війну": Зеленський до тих, хто хоче скасувати санкції проти РФ

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Вівторок, 18 червня 2019, 15:23

Президент Володимир Зеленський звернувся до окремих представників бізнесу та політиків Німеччини, які виступають за скасування санкцій проти Росії, і закликав їх побувати на Донбасі.

Про це він сказав на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

"Я знаю про заклики окремих політиків та представників великого бізнесу Німеччини щодо необхідності скасування санкцій та відновлення ділової активності з Росією. Хочу звернутися зараз до них… ми не починали цю війну, але ми мріємо і боремося за її завершення щодня", - сказав президент.

"Ми не хочемо, щоб від санкцій страждали наші європейські партнери, але це єдиний безкровний шлях до відновлення миру на континенті і він має бути пройдений до самого кінця", - звернувся Зеленський.

"Тих, хто агітує за скасування санкцій, закликаю побувати на Донбасі і пересвідчитися скільки лиха принесла українцям ця війна. Подивіться на Крим, який з туристичного краю та природної перлини перетворився на реальний військовий табір", - додав він.

За його словами, Меркель запевнила президента в тому, що політика Німеччини щодо санкцій проти Росії не зміниться.

Нагадаємо:

Альона Мазуренко, УП

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Теми: Зеленський Меркель Німеччина санкції Росія


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