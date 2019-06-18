"Мы не начинали эту войну": Зеленский тем, кто хочет отменить санкции против РФ

1973 просмотра
Вторник, 18 июня 2019, 15:23

Президент Владимир Зеленский обратился к отдельным представителям бизнеса и политикам Германии, которые выступают за отмену санкций против России, и призвал их побывать на Донбассе.

Об этом он сказал на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

"Я знаю о призывах отдельных политиков и представителей крупного бизнеса Германии о необходимости отмены санкций и восстановление деловой активности с Россией. Хочу обратиться сейчас к ним ... мы не начинали эту войну, но мы мечтаем и боремся за ее завершения каждый день", - сказал президент.

"Мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, но это единственный бескровный путь к восстановлению мира на континенте и он должен быть пройден до самого конца", - считает Зеленский.

"Тем, кто агитирует за отмену санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько бед принесла украинцам эта война", - добавил он.

Дополняется...

Алена Мазуренко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Меркель Германия санкции Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский: В июле начнется подготовка встречи лидеров "нормандской четверки" 18 июня 2019, 15:34
Меркель на встрече с Зеленским дрожала и покачивалась – СМИ 18 июня 2019, 15:27
У Зеленского считают устаревшими доказательства Парубия о существовании коалиции 18 июня 2019, 13:45
Все новости
Главные новости
Дело Хизб ут-Тахрир: оккупанты засудили крымских татар на 12-17 лет
Партия Вакарчука наращивает мощь, а партия Порошенко теряет рейтинг
В Украину прибыл новый руководитель посольства США
У Порошенко решили публично не критиковать Зеленского и Вакарчука
Все новости
еда

Какой должна быть пища в течение жизни, чтобы на старости путешествовать

психология

10 советов, которые не стоит давать людям, которые расстаются

соцсети

12 фишек Instagram, о которых не все знают

Поиск по сайту
Архив
Весь архів