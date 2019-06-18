Дело покушения на убийство одесского активиста и общественного деятеля Олега Михайлика вернули из Киева в Одессу.

Об этом сам Михайлик написал в своем Facebook.

Активист напомнил, что ранее подчеркивал: в Одессе расследование его дела откровенно саботировалось.

"Несколько дней назад генпрокурор Луценко подписал постановление о передаче дела назад в Одессу... Что будет дальше с расследованием – мне не сложно предположить. Дело передали в Одессу, чтобы снять с себя всю ответственность за полный провал и попросту росто "слить" это дело. Отвечать за этот провал будет какой-то прокурорчик или следователь в Одессе, которого просто сделают "козлом отпущения", – считает Михайлик.

Как рассказал Михайлик Центру прав человека ZMІNA, ему лично никто не сообщил о возвращении дела в Одессу. Об этом он узнал от журналистов "Слидство.Инфо", которые получили эту информацию в ответ на запрос в Генпрокуратуру.

Так, в ответе на запрос указано, что подследственность в этом уголовном производстве определена за следственным управлением Главного управления Нацполиции в Одесской области.

В комментарии "Слидство.Инфо" адвокат Михайлика Вадим Оксюта связал передаче дела с предполагаемым отчетом генпрокурора Юрыя Луценко в Верховной Раде, где должен рассматриваться вопрос его отставки.

"Возможно, Луценко" подчищает "все дела и "висяки" перед отчетом в Верховной Раде, чтобы знать, что у него все будет хорошо", - добавил адвокат.

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