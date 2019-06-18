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Дело о покушении на Михайлика вернули в Одессу, он кивает на Луценко

Вторник, 18 июня 2019, 15:22

Дело покушения на убийство одесского активиста и общественного деятеля Олега Михайлика вернули из Киева в Одессу.

Об этом сам Михайлик написал в своем Facebook.

Активист напомнил, что ранее подчеркивал: в Одессе расследование его дела откровенно саботировалось.

"Несколько дней назад генпрокурор Луценко подписал постановление о передаче дела назад в Одессу... Что будет дальше с расследованием – мне не сложно предположить. Дело передали в Одессу, чтобы снять с себя всю ответственность за полный провал и попросту росто "слить" это дело. Отвечать за этот провал будет какой-то прокурорчик или следователь в Одессе, которого просто сделают "козлом отпущения", – считает Михайлик.

Как рассказал Михайлик Центру прав человека ZMІNA, ему лично никто не сообщил о возвращении дела в Одессу. Об этом он узнал от журналистов "Слидство.Инфо", которые получили эту информацию в ответ на запрос в Генпрокуратуру.

Так, в ответе на запрос указано, что подследственность в этом уголовном производстве определена за следственным управлением Главного управления Нацполиции в Одесской области.

В комментарии "Слидство.Инфо" адвокат Михайлика Вадим Оксюта связал передаче дела с предполагаемым отчетом генпрокурора Юрыя Луценко в Верховной Раде, где должен рассматриваться вопрос его отставки.

"Возможно, Луценко" подчищает "все дела и "висяки" перед отчетом в Верховной Раде, чтобы знать, что у него все будет хорошо", - добавил адвокат.

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Напомним:

  • В Михайлика выстрелили в центре Одессы 22 сентября 2018 года недалеко от дома, где он живет, и за несколько десятков метров от здания Главного управления Нацполиции Одесской области. Он пережил клиническую смерть.
  • Пулю, которая застряла в левом легком, изъяли 11 января в немецкой клинике. Изъятая пуля должна доказать, именно стреляли ли в Михайлика из того оружия, которое было изъято при задержании трех подозреваемых граждан Грузии.
  • Сейчас о результатах экспертизы ничего неизвестно. Через 10 месяцев после покушения среди подозреваемых остается три человека, которых сразу арестовали и которым инкриминируют совершение преступления. На заказчиков следствие так и не вышло.
  • По версии потерпевшего, покушение может быть связано с его борьбой с незаконными застройками в городе и коррупционными схемами в Одесском городском совете.
  • Один из подозреваемых с ноября находится под домашним арестом, а второй пытался в апреле совершить самоубийство в СИЗО. По словам адвоката подозреваемого, он сорвался из-за затягивания рассмотрения дела в судьи, где бы в конце рассмотрели доказательства, которые могут доказать, что в момент совершения преступления подозреваемый находился в другом месте.
  • Сам пострадавший Михайлик тоже склоняется к версии, что подозреваемые граждане Грузии не имеют отношения к покушению на него, а преступление "повесили" на них только потому, что ранее они уже проходили по другим уголовным делам за разбой и стрельбу.

Темы: Одесса
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