Меркель прокоментувала своє тремтіння на зустрічі з Зеленським

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель пояснила свій не надто здоровий стан під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомлялося, у вівторок вдень, коли Меркель у спекотну погоду зустріла Зеленського біля свого офісу й обоє лідерів слухали виконання національних гімнів, канцлерка тремтіла та похитувалася.

Її поведінка привернула увагу журналістів, які зробили висновок, що Меркель виглядала нездоровою. Та на пресконференції за підсумками зустрічі з Зеленським Меркель запевнила, що вже почувається краще.

"Відтоді я випила принаймні три склянки води – я, очевидно, потребувала цього, тому зараз я почуваюся дуже добре", - сказала вона.

Зеленський додав, що під час інциденту стояв поруч з Меркель.

"Я стояв поруч з нею, повірте мені, вона була в безпеці", - сказав глава держави. Меркель у відповідь на його коментар засміялася.