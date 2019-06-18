Меркель прокоментувала своє тремтіння на зустрічі з Зеленським
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель пояснила свій не надто здоровий стан під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Як повідомлялося, у вівторок вдень, коли Меркель у спекотну погоду зустріла Зеленського біля свого офісу й обоє лідерів слухали виконання національних гімнів, канцлерка тремтіла та похитувалася.
Її поведінка привернула увагу журналістів, які зробили висновок, що Меркель виглядала нездоровою. Та на пресконференції за підсумками зустрічі з Зеленським Меркель запевнила, що вже почувається краще.
"Відтоді я випила принаймні три склянки води – я, очевидно, потребувала цього, тому зараз я почуваюся дуже добре", - сказала вона.
Зеленський додав, що під час інциденту стояв поруч з Меркель.
"Я стояв поруч з нею, повірте мені, вона була в безпеці", - сказав глава держави. Меркель у відповідь на його коментар засміялася.
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