Меркель прокомментировала свою дрожь во время встречи с Зеленским

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Вторник, 18 июня 2019, 16:37

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила свое не слишком здоровое состояние во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщалось, во вторник днем, когда Меркель в жаркую погоду встретила Зеленского возле своего офиса и оба лидера слушали исполнение национальных гимнов, канцлер дрожала и покачивалась.

Ее поведение привлекло внимание журналистов, которые сделали вывод, что Меркель выглядела нездоровой. Но на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским Меркель заверила, что уже чувствует себя лучше.

"С тех пор я выпила по крайней мере три стакана воды - я, очевидно, нуждалась в этом, поэтому сейчас я чувствую себя очень хорошо", - сказала она.

Зеленский добавил, что во время инцидента стоял рядом с Меркель.

"Я стоял рядом с ней, поверьте мне, она была в безопасности", - сказал глава государства. Меркель в ответ на его комментарий засмеялась.

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Темы: Меркель Зеленский


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