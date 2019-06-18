Україна відреагувала на вирок РФ кримським татарам

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Вівторок, 18 червня 2019, 17:03

П’ятьом громадянам України кримськотатарського походження Тимуру Абдуллаєву, Узеіру Абдуллаєву, Рустему Ісмаілову, Емілю Джемаденову, Айдеру Саледінову сфабрикували звинувачення в участі у діяльності терористичної організації.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ стосовно рішення Північно-Кавказького окружного військового суду РФ 18 червня, передає прес-центр міністерства.

Згідно з заявою, так званий "суд" проігнорував аргументи сторони захисту щодо відсутності доказової бази і складу злочину.

"Розглядаємо це як наочне свідчення повної заангажованості та залежності російської судової системи, а також як черговий приклад застосування російською окупаційною адміністрацією антитерористичного законодавства для прикриття політичних репресій проти представників кримськотатарського народу", - зазначили в МЗС.

Крім того, представники МЗС закликали міжнародну спільноту посилити санкції стосовно РФ.

"Російська Федерація має виконати у повному обсязі резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року, "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м.Севастополь (Україна)" від 19 грудня 2016 року, 19 грудня 2017 року та 22 грудня 2018 року, а також наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - ідеться в заяві.

Нагадаємо:

  • У вівторок, 18 червня, Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростова-на-Дону визнав кримчан винними у причетності до організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною, і присудив їм від 12 до 17 років суворого режиму.
  • Зокрема, Теймуру Абдуллаєву – 17 років, Узеїру Абдуллаєву – 13 років, Рустему Ісмаїлову – 14 років, Айдеру Саледінову та Емілю Джемаденову – 12 років.
  • При цьому представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею Криму.
  • Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Українська правда

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Теми: МЗС Росія кримські татари


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