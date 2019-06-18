Україна відреагувала на вирок РФ кримським татарам

П’ятьом громадянам України кримськотатарського походження Тимуру Абдуллаєву, Узеіру Абдуллаєву, Рустему Ісмаілову, Емілю Джемаденову, Айдеру Саледінову сфабрикували звинувачення в участі у діяльності терористичної організації.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ стосовно рішення Північно-Кавказького окружного військового суду РФ 18 червня, передає прес-центр міністерства.

Згідно з заявою, так званий "суд" проігнорував аргументи сторони захисту щодо відсутності доказової бази і складу злочину.

"Розглядаємо це як наочне свідчення повної заангажованості та залежності російської судової системи, а також як черговий приклад застосування російською окупаційною адміністрацією антитерористичного законодавства для прикриття політичних репресій проти представників кримськотатарського народу", - зазначили в МЗС.

Крім того, представники МЗС закликали міжнародну спільноту посилити санкції стосовно РФ.

"Російська Федерація має виконати у повному обсязі резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року, "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м.Севастополь (Україна)" від 19 грудня 2016 року, 19 грудня 2017 року та 22 грудня 2018 року, а також наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - ідеться в заяві.

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