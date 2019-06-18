Украина отреагировала на приговор РФ крымским татарам
Пяти гражданам Украины крымскотатарского происхождения Тимуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Эмилю Джемаденову, Айдеру Салединову сфабриковали обвинение в участии в деятельности террористической организации.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел относительно решения Северо-Кавказского окружного военного суда РФ 18 июня, передает пресс-центр министерства.
Согласно заявлению, так называемый "суд" проигнорировал аргументы стороны защиты об отсутствии доказательной базы и состава преступления.
"Рассматриваем это как наглядное свидетельство полной ангажированности и зависимости российской судебной системы, а также как очередной пример применения российской оккупационной администрацией антитеррористического законодательства для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа", - отметили в МИД.
Кроме того, ведомство призвало международное сообщество усилить санкции в отношении РФ.
"Российская Федерация должна выполнить в полном объеме резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017-го и 22 декабря 2018 года, а также приказ Международного суда ООН относительно мер в рамках иска Украины против Российской Федерации по применению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - сказано в заявлении.
Напомним:
- Во вторник, 18 июня, Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону признал крымчан виновными в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической, и приговорил их к сроку от 12 до 17 лет строгого режима.
- В частности, Теймуру Абдуллаеву - 17 лет, Узеиру Абдуллаеву - 13 лет, Рустему Исмаилову - 14 лет, Айдеру Салединову и Эмилю Джемаденову - 12 лет.
- При этом представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы достижения этой цели и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
- Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированными по религиозному признаку.