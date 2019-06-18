Украина отреагировала на приговор РФ крымским татарам

Пяти гражданам Украины крымскотатарского происхождения Тимуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Эмилю Джемаденову, Айдеру Салединову сфабриковали обвинение в участии в деятельности террористической организации.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел относительно решения Северо-Кавказского окружного военного суда РФ 18 июня, передает пресс-центр министерства.

Согласно заявлению, так называемый "суд" проигнорировал аргументы стороны защиты об отсутствии доказательной базы и состава преступления.

"Рассматриваем это как наглядное свидетельство полной ангажированности и зависимости российской судебной системы, а также как очередной пример применения российской оккупационной администрацией антитеррористического законодательства для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа", - отметили в МИД.

Кроме того, ведомство призвало международное сообщество усилить санкции в отношении РФ.

"Российская Федерация должна выполнить в полном объеме резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017-го и 22 декабря 2018 года, а также приказ Международного суда ООН относительно мер в рамках иска Украины против Российской Федерации по применению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - сказано в заявлении.

Напомним: