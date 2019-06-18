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Бойовики годинами не випускають людей з ОРДЛО – прикордонники

Вівторок, 18 червня 2019, 17:46

Проросійські бойовики на Донбасі створюють перешкоди для перетину лінії розмежування, головним чином при виїзді з тимчасово окупованої території.

Про це у вівторок повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Вказується, що бойовики затягують процедури "контролю" щодо осіб та транспорту, здійснюючи їх годинами.

"Такі дії створюють так званий "поривчастий" рух, коли бойовики годинами накопичують перед своїми блок-постами велику кількість людей та транспортних засобів, а потім одночасно випускають їх в сіру зону великими групами", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники заявляють, що це є особливо небезпечним "наприкінці визначеного часу роботи дорожніх коридорів, оскільки значна кількість громадян не встигає навіть дістатись вже закритого КПВВ".

"Прямуючи через лінію розмежування після закінчення режиму роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду, громадяни наражаються на небезпеку під час ночівлі у так званій "сірій зоні", оскільки порушення мінських домовленостей з боку бойовиків не припиняються та щоночі здійснюються обстріли позицій ЗСУ, під які інколи потрапляють і дорожні коридори", - заявляють прикордонники.

Нагадаємо:

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Українська правда
Теми: Донбаскордон
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