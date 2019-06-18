Боевики часами не выпускают людей из ОРДЛО – пограничними

Пророссийские боевики на Донбассе создают препятствия для пересечения линии разграничения, главным образом при выезде из временно оккупированной территории.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Указывается, что боевики затягивают процедуры "контроля" в отношении лиц и транспорта, осуществляя их часами.

"Такие действия создают так называемое "порывистое" движение, когда боевики часами накапливают перед своими блок-постами большое количество людей и транспортных средств, а затем одновременно выпускают их в серую зону большими группами", - говорится в сообщении.

Пограничники заявляют, что это особенно опасно "в конце определенного времени работы дорожных коридоров, поскольку значительное количество граждан не успевает даже добраться до уже закрытого КПВВ".

"Следуя через линию разграничения после окончания режима работы контрольных пунктов въезда-выезда, граждане подвергаются опасности во время ночевки в так называемой "серой зоне", поскольку нарушение минских договоренностей со стороны боевиков не прекращаются и каждую ночь осуществляются обстрелы позиций ВСУ, под которые иногда попадают и дорожные коридоры", - заявляют пограничники.

Напомним: