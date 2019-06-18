У "Слузі народу" вивели формулу знищення корупції

У "Слузі Народу", щоб повністю подолати корупцію, обіцяють, зокрема, перевести всі державні послуги онлайн, очистити прокуратуру та грошові винагороди для громадян.

Покроковий план зі знищення корупції представники партії оприлюднили в Telegram "Слуги народу".

"Це не просто слова, адже ми маємо конкретний план для досягнення цілей", - зазначили партійці.

Серед кроків вони назвали створення національної системи електронного врядування, "радикальне очищення" прокуратури, незалежність антикорупційних органів, впровадження обов'язкової конфіскації майна корупціонерів.

"Переведемо максимально можливу кількість державних послуг до онлайну. Неможливо підробити документи в електронній базі, неможливо провести транзакцію заднім числом, якщо вона в онлайні тощо", - пояснили в партії президента.

Крім того, "Слуга народу" обіцяє "створити систему захисту свідків та запровадити систему грошової винагороди для громадян за виявлену корупцію".

"Ухвалимо сучасне законодавство про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, що дозволить притягати до відповідальності корумпованих та некомпетентних чиновників", - ідеться у повідомленні.

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