В "Слуге народа" вывели формулу уничтожения коррупции

В "Слуге Народа", чтобы полностью преодолеть коррупцию, обещают, в частности, перевести все государственные услуги в онлайн, очистить прокуратуру и систему денежного вознаграждения для граждан.

Пошаговый план по уничтожению коррупции представители партии обнародовали в Telegram "Слуги народа".

"Это не просто слова, ведь мы имеем конкретный план для достижения целей", - отметили партийцы.

Среди шагов они назвали создание национальной системы электронного управления, "радикальное очищение" прокуратуры, независимость антикоррупционных органов, внедрение обязательной конфискации имущества коррупционеров.

"Переведем максимально возможное количество государственных услуг в онлайн. Невозможно подделать документы в электронной базе, невозможно провести транзакцию задним числом, если она в онлайне", - пояснили в партии президента.

Кроме того, "Слуга народа" обещает "создать систему защиты свидетелей и ввести систему денежного вознаграждения для граждан за выявленную коррупцию".

"Примем современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных чиновников", - говорится в сообщении.

Напомним: