В "Слуге народа" вывели формулу уничтожения коррупции

825 просмотров
Вторник, 18 июня 2019, 20:10

В "Слуге Народа", чтобы полностью преодолеть коррупцию, обещают, в частности, перевести все государственные услуги в онлайн, очистить прокуратуру и систему денежного вознаграждения для граждан.

Пошаговый план по уничтожению коррупции представители партии обнародовали в Telegram "Слуги народа".

"Это не просто слова, ведь мы имеем конкретный план для достижения целей", - отметили партийцы.

Среди шагов они назвали создание национальной системы электронного управления, "радикальное очищение" прокуратуры, независимость антикоррупционных органов, внедрение обязательной конфискации имущества коррупционеров.

"Переведем максимально возможное количество государственных услуг в онлайн. Невозможно подделать документы в электронной базе, невозможно провести транзакцию задним числом, если она в онлайне", - пояснили в партии президента.

Кроме того, "Слуга народа" обещает "создать систему защиты свидетелей и ввести систему денежного вознаграждения для граждан за выявленную коррупцию".

"Примем современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных чиновников", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 18 июня АП подготовила два законопроекта об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование и об ответственности парламентариев за прогулы заседаний.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Слуга народа виборы коррупция


powered by lun.ua
Материалы по теме
У Зеленского рассказали, как отбирали людей в список "Слуги народа" 18 июня 2019, 16:21
Зеленский рассказал, чем отличается от Голобородько 18 июня 2019, 11:36
Кандидат из списка "Слуги народа" заявил, что "не уважает Коломойского" 16 июня 2019, 04:30
Все новости
Главные новости
В ВСУ посчитали, сколько военных РФ вдоль границы на Юге и Востоке
Глава ЦИК: Конституционный суд не может остановить выборы
У Зеленского рассказали, как отбирали людей в список "Слуги народа"
"Мы не начинали эту войну": Зеленский тем, кто хочет отменить санкции против РФ
Все новости
психология

Как исправлять ошибки, если вы ошиблись на работе?

психология

10 советов, которые не стоит давать людям, которые расстаются

психология

Как не потерять себя в отношениях

Поиск по сайту
Архив
Весь архів