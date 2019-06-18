Зеленський розповів німцям, чого боїться іноземний бізнес
У Берліні 18 червня президент Володимир Зеленський пообіцяв представникам великого та середнього бізнесу Німеччини, що дефолту не буде і в Україні на бізнес ніхто не буде тиснути.
Про зустріч президента з німецькими бізнесменами повідомляє АП.
За даними прес-служби президента, представники бізнесу повідомили, що чекають на поліпшення інвестиційного клімату.
"Інвестиційний клімат – це для нас пріоритет. Я розумію, чого боїться іноземний бізнес: наших правоохоронних органів, які тиснуть на підприємців, наших судів, які його не захищають", – пояснив Зеленський.
Він також додав, що лише усунувши тиск правоохоронних органів на підприємців можна розвивати економіку.
"Я як президент гарантуватиму вам незалежність інвестицій, гарантуватиму, що на вас ніхто не тиснутиме", – пообіцяв президент.
"У нас дуже великий пакет інновацій. Це наш проект "Держава у смартфоні", який забезпечить зменшення бюрократичного тиску на людей. Саме Адміністрація президента відновлює інвестиційну раду. Ми хотіли б проводити її двічі на рік. І запрошуємо вас, адже що більше буде в цій раді іноземного бізнесу, то прозорішою вона буде", – зазначив він.
Крім того, Зеленський пообіцяв, що дефолту не буде.
"Ми починаємо домовленості з МВФ, готуватимемо нову програму вже в липні, дефолту не буде. Як президент я не впливатиму на суд чи банківську систему", – підкреслив він.
Також повідомляється, що сторони обговорили співпрацю з підприємствами у галузях господарства, харчової, будівельної, автомобільної промисловостей.
За даними Адміністрації, на зустрічі були представники компаній, чий сукупний портфель становить 220 мільярдів євро.
"Це більш ніж два ВВП України, і це приблизно 450 тисяч робочих місць", – повідомив президент Німецько-української промислово-торговельної палати Андреас Лір.
Нагадаємо:
- 2 травня 2019 року Зеленський запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустріч "найближчим часом".
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