Зеленський розповів німцям, чого боїться іноземний бізнес

У Берліні 18 червня президент Володимир Зеленський пообіцяв представникам великого та середнього бізнесу Німеччини, що дефолту не буде і в Україні на бізнес ніхто не буде тиснути.

Про зустріч президента з німецькими бізнесменами повідомляє АП.

За даними прес-служби президента, представники бізнесу повідомили, що чекають на поліпшення інвестиційного клімату.

"Інвестиційний клімат – це для нас пріоритет. Я розумію, чого боїться іноземний бізнес: наших правоохоронних органів, які тиснуть на підприємців, наших судів, які його не захищають", – пояснив Зеленський.

Він також додав, що лише усунувши тиск правоохоронних органів на підприємців можна розвивати економіку.

"Я як президент гарантуватиму вам незалежність інвестицій, гарантуватиму, що на вас ніхто не тиснутиме", – пообіцяв президент.

"У нас дуже великий пакет інновацій. Це наш проект "Держава у смартфоні", який забезпечить зменшення бюрократичного тиску на людей. Саме Адміністрація президента відновлює інвестиційну раду. Ми хотіли б проводити її двічі на рік. І запрошуємо вас, адже що більше буде в цій раді іноземного бізнесу, то прозорішою вона буде", – зазначив він.

Крім того, Зеленський пообіцяв, що дефолту не буде.

"Ми починаємо домовленості з МВФ, готуватимемо нову програму вже в липні, дефолту не буде. Як президент я не впливатиму на суд чи банківську систему", – підкреслив він.

Також повідомляється, що сторони обговорили співпрацю з підприємствами у галузях господарства, харчової, будівельної, автомобільної промисловостей.

За даними Адміністрації, на зустрічі були представники компаній, чий сукупний портфель становить 220 мільярдів євро.

"Це більш ніж два ВВП України, і це приблизно 450 тисяч робочих місць", – повідомив президент Німецько-української промислово-торговельної палати Андреас Лір.

АП

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