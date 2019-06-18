Зеленский рассказал немцам, чего боится иностранный бизнес

В Берлине 18 июня президент Владимир Зеленский пообещал представителям крупного и среднего бизнеса Германии, что в Украине дефолта не будет и на бизнес никто не будет давить.

О встрече президента с немецкими бизнесменами сообщает АП.

По данным пресс-службы президента, представители бизнеса сообщили, что ожидают улучшения инвестиционного климата.

"Инвестиционный климат - это для нас приоритет. Я понимаю, чего боится иностранный бизнес: наших правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей, наших судов, которые его не защищают", - пояснил Зеленский.

Он также добавил, что только устранив давление правоохранительных органов на предпринимателей можно развивать экономику.

"Я как президент буду гарантировать вам независимость инвестиций, буду гарантировать, что вас никто не будет давить", - пообещал президент.

"У нас очень большой пакет инноваций. Это наш проект "Государство в смартфоне", который обеспечит уменьшение бюрократического давления на людей. Именно Администрация президента восстанавливает инвестиционный совет. Мы хотели бы проводить ее дважды в год. И приглашаем вас, ведь чем больше будет в этом совете иностранного бизнеса, тем более прозрачной она будет", - отметил он.

Кроме того, Зеленский пообещал, что дефолта не будет.

"Мы начинаем договоренности с МВФ, готовим новую программу уже в июле, дефолта не будет. Как президент я не буду влиять на суд или банковскую систему", - подчеркнул он.

Также сообщается, что стороны обсудили сотрудничество с предприятиями в отраслях сельского хозяйства, пищевой, строительной, автомобильной промышленностей.

По данным Администрации, на встрече были представители компаний, чей совокупный портфель составляет 220 миллиардов евро.

"Это более чем два ВВП Украины, и это примерно 450 тысяч рабочих мест", - сообщил президент Немецко-украинской промышленно-торговой палаты Андреас Лир.

АП

Напомним: