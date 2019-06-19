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В'ятрович заявив, що його хочуть звільнити з посади директора Інституту нацпам'яті

Середа, 19 червня 2019, 00:49

Директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що ймовірність того, що він залишиться на посаді, дуже низька.

Про це В'ятрович сказав в ефірі "Громадського".

За його словами, нова влада навряд чи хоче бачити його на цій посаді.

"Є достатньо багато інформації про спробу знайти мені заміну на цій посаді. Концепція зараз така, що інститут ліквідовувати не будуть, тому що це може викликати занадто велике обурення, натомість В’ятровича треба прибрати", - розповів він.

В'ятрович вважає, що це пов’язано з його критичною позицією щодо новообраного президента України Володимира Зеленського.

"Я досить жорстко критикую його за різного роду прорахунки, які стосуються гуманітарної політики", - зазначив директор Інституту нацпам'яті.

В'ятрович додав, що можлива втрата посади - один із головних мотивів піти у політику під 25-м номером у списку партії Порошенка "Європейська солідарність".

"Тому що мені здається, що саме в парламенті я зможу захистити дуже багато тих здобутків, які ми вже зробили протягом цих 5-ти років і продовжити цю роботу", - сказав він.

Нагадаємо:

  • Директор Інтституту національної пам’яті Володимир В’ятрович буде балотуватися до Верховної Ради по списку партії Петра Порошенка "Європейська солідарність".
  • В’ятрович очолював УІНП протягом усієї каденції Петра Порошенка.

"Українська правда" у Threads

Теми: історіяЗеленськийвибори
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