Вятрович заявил, что его хотят уволить с должности директора Института нацпамяти
Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что вероятность того, что он останется на посту, очень низкая.
Об этом Вятрович сказал в эфире "Громадського".
По его словам, новая власть вряд ли хочет видеть его на этом посту.
"Есть достаточно много информации о попытке найти мне замену на этом посту. Концепция сейчас такова, что институт ликвидировать не будут, так как это может вызвать слишком большое возмущение, зато Вятровича надо убрать", - рассказал он.
Вятрович считает, что это связано с его критической позицией относительно новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
"Я достаточно жестко критикую его за разного рода просчеты, которые касаются гуманитарной политики", - отметил директор Института нацпамяти.
Вятрович добавил, что возможная потеря должности - один из главных мотивов уйти в политику под 25-м номером в списке партии Порошенко "Европейская солидарность".
"Потому что мне кажется, что именно в парламенте я смогу защитить очень много тех достижений, которые мы уже сделали в течение этих 5 лет и продолжить эту работу", - сказал он.
Напомним:
- Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович будет баллотироваться в Верховную Раду по списку партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".
- Вятрович возглавлял УИНП в течение всей каденции Петра Порошенко.
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