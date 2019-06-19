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Вятрович заявил, что его хотят уволить с должности директора Института нацпамяти

Среда, 19 июня 2019, 00:49

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что вероятность того, что он останется на посту, очень низкая.

Об этом Вятрович сказал в эфире "Громадського".

По его словам, новая власть вряд ли хочет видеть его на этом посту.

"Есть достаточно много информации о попытке найти мне замену на этом посту. Концепция сейчас такова, что институт ликвидировать не будут, так как это может вызвать слишком большое возмущение, зато Вятровича надо убрать", - рассказал он.

Вятрович считает, что это связано с его критической позицией относительно новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

"Я достаточно жестко критикую его за разного рода просчеты, которые касаются гуманитарной политики", - отметил директор Института нацпамяти.

Вятрович добавил, что возможная потеря должности - один из главных мотивов уйти в политику под 25-м номером в списке партии Порошенко "Европейская солидарность".

"Потому что мне кажется, что именно в парламенте я смогу защитить очень много тех достижений, которые мы уже сделали в течение этих 5 лет и продолжить эту работу", - сказал он.

Напомним:

  • Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович будет баллотироваться в Верховную Раду по списку партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".
  • Вятрович возглавлял УИНП в течение всей каденции Петра Порошенко.

Темы: историяЗеленскийвиборы
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