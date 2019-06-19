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ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, є загиблий і поранені

Середа, 19 червня 2019, 07:20
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, є загиблий і поранені

Минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. 3 українських військових отримали поранення, ще 2 - бойові травми. Від початку поточної доби окупанти тричі обстріляли позиції ОС, 1 український військовослужбовець загинув, ще 1 - отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 19 червня.

"Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 5 разів обстріляли позиції ОС: у районі Авдіївки, околиці Красногорівки, Верхньоторецьке, поблизу Пісок, Водяне.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 6 разів: у районі Луганського, Новолуганське, поблизу Травневого, Троїцьке.

"Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників: поблизу  Новотроїцького - з гранатометів різних систем; у районі Лебединського - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; Мар'їнку - зі стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

Українська правда

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Теми: ООСбойові дії
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