ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, есть погибший и раненые

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Среда, 19 июня 2019, 07:20

За прошедшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 3 украинских военных получили ранения, еще 2 - боевые травмы. С начала текущих суток оккупанты трижды обстреляли позиции ОС, 1 украинский военнослужащий погиб, еще 1 - получил ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 19 июня.

"Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 5 раз обстреляли позиции ОС: в районе Авдеевки, окраины Красногоровки, Верхнеторецкое, возле Песок, Водяное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 6 раз: в районе Луганского, Новолуганское, возле Майского, Троицкое.

"С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил три обстрелы позиций украинских защитников: возле Новотроицкого - из гранатометов различных систем; в районе Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Марьинка - из стрелкового оружия", - говорится в отчете.

Украинская правда

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Темы: ООС боевые действия


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