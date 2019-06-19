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"Євросолідарність" подала мажоритарників і виключила зі списку скандальну чиновницю

Середа, 19 червня 2019, 12:22
Євросолідарність подала мажоритарників і виключила зі списку скандальну чиновницю

Партія "Європейська Солідарність" подала список партії до Центральної виборчої комісії, але зі списку виключили голову Васильківської районної ради Наталю Баласинович.

Про це повідомляється в telegram-каналі партії.

"У списку відбулися певні зміни. Наталі Баласинович (номер 30) не буде у списку кандидатів до Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність", - йдеться в повідомленні.

Нещодавно у мережі опублікували відео, де Баласинович облаяла поліцейську, а торік її звинувачували у побитті консьєржки.

Партія також подала своїх кандидатів у депутати в мажоритарних округах.

"Зокрема, від "ЄС" до парламенту балотуватиметься легендарний герой військових дій на сході – позивний "Гром" – Олександр Грамачук (17 округ), учасник бойових дій, лікар, який рятував життя на Сході, Олександр Зеленюк (26 округ), Валерія Корнієнко, яка створила і досі керує Центром соціально-психологічної реабілітації дітей в Торецьку (52 округ), автор закону про мову Микола Княжицький (116 округ)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо: 

  • 13 червня партія екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" представила перших 50 кандидатів у списку на дострокових виборах до парламенту.

Українська правда

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Теми: партіїЄвропейська солідарністьПорошенко
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