"Евросолидарнисть" подала мажоритарщиков и исключила из списка скандальную чиновницу

Партия "Европейская Солидарность" подала список партии в Центральную избирательную комиссию, но из списка исключили голову Васильковского районного совета Наталью Баласинович.

Об этом сообщается в telegram-канале партии.

"В списке произошли определенные изменения. Натали Баласинович (номер 30) не будет в списке кандидатов в Верховную Раду от партии "Европейская Солидарность", - говорится в сообщении.

Недавно в сети опубликовали видео, где Баласинович обругала правоохранительницу, а в прошлом году ее обвиняли в избиении консьержки.

Партия также представила своих кандидатов в депутаты в мажоритарных округах.

"В частности, от "ЕС" в парламент будет баллотироваться легендарный герой военных действий на востоке – позывной "Гром" - Александр Грамачук (17 округ), участник боевых действий, врач, который спасал жизни на Востоке, Александр Зеленюк (26 округ), Валерия Корниенко, которая создала и до сих пор руководит Центром социально-психологической реабилитации детей в Торецке (52 округ), автор закона о языке Николай Княжицкий (116 округ)", - говорится в сообщении.

Напомним: