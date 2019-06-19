Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Евросолидарнисть" подала мажоритарщиков и исключила из списка скандальную чиновницу

Среда, 19 июня 2019, 12:22
Евросолидарнисть подала мажоритарщиков и исключила из списка скандальную чиновницу

Партия "Европейская Солидарность" подала список партии в Центральную избирательную комиссию, но из списка исключили голову Васильковского районного совета Наталью Баласинович.

Об этом сообщается в telegram-канале партии.

"В списке произошли определенные изменения. Натали Баласинович (номер 30) не будет в списке кандидатов в Верховную Раду от партии "Европейская Солидарность", - говорится в сообщении.

Недавно в сети опубликовали видео, где Баласинович обругала правоохранительницу, а в прошлом году ее обвиняли в избиении консьержки.

Партия также представила своих кандидатов в депутаты в мажоритарных округах.

"В частности, от "ЕС" в парламент будет баллотироваться легендарный герой военных действий на востоке – позывной "Гром" - Александр Грамачук (17 округ), участник боевых действий, врач, который спасал жизни на Востоке, Александр Зеленюк (26 округ), Валерия Корниенко, которая создала и до сих пор руководит Центром социально-психологической реабилитации детей в Торецке (52 округ), автор закона о языке Николай Княжицкий (116 округ)", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 13 июня партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" представила первые 50 кандидатов в списке на досрочных выборах в парламент.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: партииЕвропейская солидарностьПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
партии
Шольц прокомментировал высокие рейтинги "Альтернативы для Германии"
Президент Грузии ветировала изменения в избирательный кодекс, которые увеличат влияние партии власти
Парламент Молдовы ликвидировал пророссийскую фракцию "Шор"
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: