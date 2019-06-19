"Евросолидарнисть" подала мажоритарщиков и исключила из списка скандальную чиновницу

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Среда, 19 июня 2019, 12:22

Партия "Европейская Солидарность" подала список партии в Центральную избирательную комиссию, но из списка исключили голову Васильковского районного совета Наталью Баласинович.

Об этом сообщается в telegram-канале партии.

"В списке произошли определенные изменения. Натали Баласинович (номер 30) не будет в списке кандидатов в Верховную Раду от партии "Европейская Солидарность", - говорится в сообщении.

Недавно в сети опубликовали видео, где Баласинович обругала правоохранительницу, а в прошлом году ее обвиняли в избиении консьержки.

Партия также представила своих кандидатов в депутаты в мажоритарных округах.

"В частности, от "ЕС" в парламент будет баллотироваться легендарный герой военных действий на востоке – позывной "Гром" - Александр Грамачук (17 округ), участник боевых действий, врач, который спасал жизни на Востоке, Александр Зеленюк (26 округ), Валерия Корниенко, которая создала и до сих пор руководит Центром социально-психологической реабилитации детей в Торецке (52 округ), автор закона о языке Николай Княжицкий (116 округ)", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 13 июня партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" представила первые 50 кандидатов в списке на досрочных выборах в парламент.

Украинская правда

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Темы: партии Европейская солидарность Порошенко


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