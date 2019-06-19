Захисник "Шахтаря" переходить у московське "Динамо"
Захисник донецького "Шахтаря" Іван Ордець підписав контракт з московським "Динамо".
Про це повідомляє Трибуна з посиланням на офіційний сайт московського клубу.
Ордець підписав із "Динамо" 3-річний контракт із зарплатою в 1 мільйон євро на рік та плюс бонуси, пише виданння.
До "Динамо" Ордець перейшов у статусі вільного агента.
Зазначимо, що в останній рік Ордець втратив місце в основному складі "Шахтаря". В активі 26-річного захисника і 12 матчів за збірну України та навіть один гол.
Нагадаємо:
- В 2018 році захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький підписав контракт з пітерським "Зенітом".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua