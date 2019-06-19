Захисник "Шахтаря" переходить у московське "Динамо"

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Середа, 19 червня 2019, 12:37

Захисник донецького "Шахтаря" Іван Ордець підписав контракт з московським "Динамо".

Про це повідомляє Трибуна з посиланням на офіційний сайт московського клубу.

Ордець підписав із "Динамо" 3-річний контракт із зарплатою в 1 мільйон євро на рік та плюс бонуси, пише виданння.

 

До "Динамо" Ордець перейшов у статусі вільного агента.

Зазначимо, що в останній рік Ордець втратив місце в основному складі "Шахтаря". В активі 26-річного захисника і 12 матчів за збірну України та навіть один гол.

 

Нагадаємо:

  • В 2018 році захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький підписав контракт з пітерським "Зенітом".

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Теми: футбол


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